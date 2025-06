Lučić Purgaru: 'Mali koljač je sin od zločinca, a kuja je premazana svim mastima'

"Vrtim film, morat ćemo naći bolje rješenje, uvjeren sam da odvjetnik tu ništa ne može... premazana je kuja svim mastima, mora biti nešto konkretnije... razmišljaj, dignut na veću razinu paniku... ja sam kuju vagnuo, ne j.... nju ništa... imala je ona dobru obuku".

Jedna je to od poruka, koje su kako se sumnja, u siječnju 2020. izmijenili Leon Lučić i Darko Purgar, koji su prošli tjedan uhićeni zbog sumnje da su počinili zloporabe položaja i ovlasti te iznude. Njih su dvojica, kao i ostali njihovi suosumnjičenici, što aktivni što bivši policajci, ispitani u USKOK-u, nakon čega su pušteni da se u nastavku istrage koja je protiv njih pokrenuta, brane sa slobode.

Poruke su nađene u mobitelu Leona Lučića, koji mu je bio oduzet kada je 2020. bio uhićen zbog pokušaja iznude jednog zaprešićkog poduzetnika. S njim je tada bio uhićen i Purgar, a suđenje zbog tih optužbi im je lani u listopadu počelo na sudu u Karlovcu. Prema neslužbenim informacijama, Lučićev mobitel je imao tako dobro enkripciju, da je nije bilo moguće probiti. Odnosno, za to je istražiteljima trebalo više od dvije godine, a kada su končano otključali taj mobitel, našli su, kako smatraju, dokaze i za drugu iznudu, ali i za curenje tajnih podataka iz policijskog sustava. Ovaj put, na meti Lučića i njegovih suosumnjičenika našla se obitelj Madi. Odnosno Zdenka i Ivan, majka i sin, članovi obitelji Tomislava Madija, koji je preminuo 2019. Tomislav Madi Chicago je bio pripadnik HOS-a, no umro je kao umirovljeni pukovnik HV-a i bio je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima. Nepravomoćnom presudom, on i njegovi suokrivljenici su 2008. ukupno bili osuđeni na 57 godina zatvora. No godinu dana kasnije, Vrhovni sud im je uvažio žalbe, pa je Madiju, kazna s maksimalnih 20, smanjena na 15 godina zatvora. Madija i još četvoricu pripadnika HOS-a teretilo se da su 1992. u Cerni ubili supružnike Radomira (38) i Anicu Olujić (37), te njihovo dvoje djece Milenu (16) i Marka (13) hicima iz vatrenog oružja u njihovoj kući. Članovi obitelji Olujić ubijeni su s 40 hitaca iz vatrenog oružja, nakon čega su počinitelji minirali kuću s mrtvim tijelima, no pokušaj miniranja kuće nije uspio zbog nestručno postavljenog eksploziva. Motiv ubojstva, prema presudi, bila je srpska nacionalnost Radomira Olujića, ali i priča da je navodno imao novac. Madi je u to vrijeme zapovijedao izviđačko-diverzantskom satnijom HOS-a u sastavu HV-a te je izdao zapovijed za ubojstvo obitelji Olujić, a nakon ubojstva počinitelji su iz kuće odnijeli 1500 DEM i zlatni nakit.

Na taj događaj se u svojoj komunikaciji referiraju Lučić i Purgar jer Ivana Madija zovu "malim koljačem, sinom od zločinca" te nakon što su, kako se sumnja, zvali Zdenku Madi te joj prijetili tražeći novac za nju kažu da "će joj sin završiti kao oni koje je riješio njezin j.... i ležao za njih". Zašto su Lučić i Purgara, kako se sumnja, iznuđivali članove obitelji Madi, nije baš jasno, no Zdenka i Ivan Madi, naveli su kako ih je u prosincu 2019. netko nazvao s nepoznatog broja.

- Taj netko me pitao jesam li ja supruga Tomislava Madija, a kada sam rekla da jesam, ta mi osoba zaprijetila te je tražila povrat duga. Taj je razgovor čuo i moj sin. Nakon nekog vremena i on je zaprimio sličan poziv, a taj koji ga je zvao prijetio je da će ga ubiti. Pozivi koje smo zaprimali, dolazili su s dva ili tri srpska broja telefona. Taj koji je zvao, opisivao mi je kuda se krećem, a kada je Ivana napao i pretukao netko nepoznat, sve smo prijavili policiji - iskazivala je Zdenka Madi.

Prema sumnjama USKOK-a, podatke o obitelji Madi, Lučiću i Purgaru je dostavio Josip Grdović, koji je s njima također osumnjičen. Njega se sumnjiči da je Purgaru dostavio osobne podatke o Zdenki i Ivanu Madiju, ali i podatke o tome koja vozila imaju. Nadimak mu je u WhatsUp komunikaciji bio Grdi, a iz prikupljenih podataka utvrđeno je da je s Lučićem i Purgarom komunicirao u prosincu 2019. i siječnju 2020. Purgar i Lučić su, bili su ti koji su, tvrdi USKOK, nakon podataka koje su dobili od Grdovića, s nepoznatih brojeva zvali Zdenku i Ivana Madija te im prijetili ubojstvom.

Lučića se sumnjiči i da je od Drage Lihtara, koji je bio zaposlen u VII PP u Zagrebu, tražio podatke o nekim racijama. Pa se sumnja da mu je u studenom 2018. poslao poruku: - Druže, znaš li hoće li večeras biti kakvih zbivanja u pogledu Boogaloa?

- Kod nas nije ništa planirano, a nisam čuo ni da drugi nešto planiraju - odgovara mu Lihtar, koji se zbog te komunikacije stare sedam godina, sada našao u pravnim problemima, jer je sada i sam osumnjičen.

Osumnjičen je i Željko Zorić, koji je prema navodima USKOK-a, po zahtjevu Purgara, tijekom 2019. provjeravao što se događa oko D. P. koji je bio uhićen zbog droge te mu je, kako se sumnja, proslijedio podatke koje je našao u informacijskom sustavu MUP-a. Purgar tako piše: - Pao mi jedan glupan danas dole, možda će mi trebati provjeriti izjavu, da me ne j... slučajno.

Potom daje ime koje mu treba provjeriti te konstatira: - Pao je prije s 50 kila trave, a sada sa 100 grama bijelog, pao sinoć, a već je izašao, pa da mi javiš je li to istina - piše Purgar.

U daljoj komunikaciji Purgara otkriva zašto ga zapravo zanima uhićenje D. P. Piše "nismo nikad imali kontakt na telefon, nikad se nismo vidjeli na javnom mjestu, tako da sam dobar sigurno, no zanima me je li pao i što je rekao". U nekom je trenutku tražio i da mu se fotografira policijski terminal s podacima, no dobio je odgovor: - Nije bio dogovor slikanje terminala majstore već da dobiš sve što tražiš i to ćeš dobiti...

Lučić se pak sumnjiči i da je od Branka Ribića Ribe tražio neke podatke o F. T, kojeg je Ribić u policijskom terminalu u sedam navrata provjeravao u prosincu 2019. Lučića su zanimala kriminalistička istraživanja koja se provode protiv F. T. koji je policiji bio zanimljiv zbog droge.