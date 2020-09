Lozančić: Da je SOA znala, obavijestila bi Vladu. Mislim da Plenković nije znao za izvide

Bivši šef SOA-e i trenutni savjetnik predsjednika Zorana Milanovića, Dragan Lozančić smatra da su u sporu oko tajnih izvida u aferi Janaf "u pravu i predsjednik i premijer". On vjeruje da presjednik Vlade i predsjednik Republike svakako mogu i moraju surađivati oko nacionalne sigurnosti, čak i kad se spore oko nečega.

- Ustav ih upućuje na to, a to je i njihova moralna i profesionalna obaveza - naveo je, piše N1. Lozančić smatra da će se premijer i predsjednik kad tad sastati i razgovarati o svemu u četiri oka.

Upitan o tome tko je u pravu, Andrej Plenković kad kaže da on ne smije znati za tajne istrage, ili Zoran Milanović kad kaže da premijer to mora znati, ako je riječ o određenoj razini naveo je da su obojica i to svaki na svoj način.

- Na jedan način i i jedan i drugi su u pravu. Svaka operacija, svaki operativni rad, od početka do kraja, može se naći u trenutku kad se dođe do jednog podatka koji se treba reći ili jednom ministru ili premijeru ili predsjedniku. Ako iz te operacije proizlazi nešto što može utjecati na nacionalnu sgirunost, što može utjecati na sigurnost ili može ugrožavati štićenu osobu, onda ta informacija mora doći u prave ruke - kazao je Lozančić.

Kako je rekao, onaj tko vodi operaciju, mora štititi podatke, ali i mora odlučiti tko će dobiti neku informaciju ako za to postoje uvjeti.

- Međutim, nijedna institucija u državi nije otok sam po sebi, ne radi u vakuumu. Je li to SOA, DORH ili Policija, sve te institucije svi su na jednom brodu koji se zove Hrvatska. Interese tog broda, Hrvatske, svi smo dužnio štititi, i to često zahtijeva da jedna institucija informira drugu, da informira državnu vlast.

Istaknuo je da je DORH samostalan, ali da ima obvezu da mora reći neku informaciju nekome iz izvršne vlasti ako to procjeni da to trebu. Kad je riječ o ovom slučaju, naveo je kako ne želi prejudicirati jer nema sve podatke.

- Ali želim vjerovati da su DORH i Policija donijeli odluke pravovremeno i u pravoj mjeri. Ono što mogu reći je, da je informacija došla do SOA-e, o tome da je jedan voditelj strateški važne državne tvrtke involviran u jednu koruptivnu radnju, da bi ta informacija morala pravovremeno doći do izvršitelja, do onoga tko odlučuje da bi se smanjila šteta - dodao je.

Upitan bi li SOA izvijestila Vladu o tome, odgovorio je kako vjeruje da bi SOA obavijestila Vladu o tome.

- Ako doznate da netko tko upravlja strateškim interesirma Republike Hrvatske, da je korumpiran ili da je pod utjecajima strane države, vi imate procfesionalnu i zakonsku obavezu informirati one koji morati donijeti odluku o njemu - kazao je.

Istaknuo je kako je za njegova mandata kao direktora SOA-e bilo slučajeve kad su ih obavještavali o nekim stvarima, bez obzira što za to, s njihove strane, ne postoji zakonska obaveza.

Na pitanje vjeruje li da premijer Plenković nije znao za izide u aferi Janaf, kaže da nema razloga za suprotno.

O curenju informacija iz istrage kazao je kako to nije dobro za nikoga jer nas to 'iznutra grize'. Komentirao je i klub Dragana Kovačevića u kojem su se okupljali brojni istaknuti dužnosnici.

- Teško je reći je li trebala SOA to znati ili ne. Na neki način je trebala znati. Nije stvar lokacije, nego toga tko se tamo okuplja - rekao je za N1 i dodao kako nije znao za taj klub.

