Zašto je Kovačević skrivao novac u autu i kakve su njegove veze s vlasnicima luksuznih vila

Istražitelji su u jednoj vili u Samoboru pronašli više od milijun eura, a taj se novac povezuje s Draganom Kovačevićem, sad već bivšim predsjednikom uprave Janafa. Milijunski iznos u kunama, dolarima i eurima pronađen je u automobilu koji je parkiran u garaži samoborske vile, a navodno je taj automobil s novcem ondje ostavio upravo Kovačević, kojeg USKOK sumnjiči da je primio mito od 1,96 milijuna kuna od Kreše Peteka.

Kovačević inače u svojoj imovinskoj kartici nije naveo da posjeduje ikakav automobil, a također ne spominje se nikakva ušteđevina. Vlasnik jedne od dvije samoborske vile, u kojoj je pronađen sporni novac u Starogradskoj ulici, jest Dean Šparavec. Njegova je vila na kućnom broju 16a, a njega se preko poslovnih veza može posredno povezati s Kovačevićem. Vlasnik druge vile na kućnom broju 16 je Dragan Čolić kojeg je Kovačević navodno i zamolio da automobil ostavi u njegovoj garaži.

Suvlasnik Rašeljke

A glavna poveznica Kovačevića sa Šparavcem i Čolićem ide preko tvrtke Rašeljke iz Novske u kojoj je Kovačević suvlasnik, i to s petopostotnim udjelom. On je to suvlasništvo uredno prijavio u svojoj imovinskoj kartici i naveo je da je upravljačka prava prenio na odvjetnički ured Šoštarić. Jedna od suvlasnica tvrtke Rašeljke je i Zrinka Panjol Tuflija, koja je bila jedna od osnivačica i tvrtke Alfa Ville, čije je sjedišta upravo u Starogradskoj ulici na broju kućnom broju 16a u Samoboru. Jedan od osnivača Alfa Villa je i Filip Šparavec, koji se i sad uz Petru Šparavac navodi kao vlasnik te tvrtke.

A upravo se Šparavci i spominju kao investitori u gradnji vila u Starogradskoj ulici, odnosno poduzetnik Dean Šparavec koji je u tu investiciju ušao skupa s poduzetnikom iz Njemačke Vilkom Vlahovićem. Šparavec je građevinar koji je i dalje vlasnik jedne vile u Starogradskoj dok su Vlahovići svoju prodali Draganu Čoliću. Dean Šparavec je pak vlasnik tvrtke Alfa stan Grupa koja je također prijavljena na adresi Starogradska 16a, a jedan od suvlasnika te tvrtke bio je Željko Udovičić, i to do lani. A i Željko Udovičić je jedan od suvlasnika tvrtke Rašeljke iz Novske.

On je inače bio i predsjednik uprave sad već propale Štedbanke. Poslovne veze su imali međusobno i Dean Špraravec i Dragan Čolić i to preko tvrtke Salatur koja više ne postoji. Čolić je ondje bio suvlasnik, a prema javno dostupnim podacima, direktor od 2008. do 2010. Čolićeva vila inače je bila i jamčevina za slobodu Zdravka Mamića i to u vrijeme dok su njeni vlasnici bili Vilko i Alfonsina Vlahović.

Kovačević je prema nekim informacijama i u prijateljskim odnosima sa Šparavcem i Udovičićem. Uz Kovačevića i Željka Udovičića, suvlasnici tvrtke Rašeljke još su i Radoslav Ivanovič, Marko Udovičić, Damir Poljak i Ivica Udovičić, dok je njen direktor Matej Ivanković.

U Klubu bio i Hranj

Uz ime te tvrtke se navodi poljoprivreda i trgovina, a lani je imala prihode od 7,5 milijuna kuna i dobit od 34,5 tisuća kuna. Godinu prije prihodi su iznosili šest milijuna kuna i dobit 37 tisuća kuna.

Temeljni kapital Rašeljke je 7,5 milijuna kuna, a tvrtka je registrirana za zbilja raznovrsne predmete poslovanja pa je tako navedeno pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka te pružanje usluga smještaja, kupnja i prodaja robe, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja, uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga, proizvodnja hrane i pića, poslovanje nekretninama te savjetovanje u vezi poslovanjem i upravljanjem.

A tvrtka Alfa stan Grupa koja se sad povezuje s Kovačevićem, povezivala se lani i s tadašnjim ministrom državne imovine Goranom Marićem. Naime, ta je tvrtka prodala stan u Veslačkoj ulici u Zagrebu tvrtki Veslačke nekretnine, a taj luksuzni stan došao je pod interes javnosti kad je otkriveno da je u najmu Marićeva sina. A kao osnivač tvrtke Veslačke nekretnine navodi se Damir Poljak, dakle jedan od suvlasnika tvrtke Rašeljke.

Kako saznajemo, istražitelji slažu mozaik i ulaze u trag nekretninama i novcu koje je Kovačević pokušao držati sa strane. Kovačević, prema obaviještenom sugovorniku 24sata, ima još imovine na računima ili imenima njemu bliskih osoba. Sigurno će biti otkriveno još nekretnina, a zasad je pronađeno još barem pola milijuna kuna na računima.

On je prijavio tri stana, no 24sata je otkrio da je Kovačevićava supruga vlasnica još jednog stana, na njegove četiri tvrtke glasi još toliko stanova. Mediji su otkrili i da je u Kovačevićevom klubu bio brojač novca, a da je ondje zalazio među ostalima i načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske Robert Hranj.

VIDEO: Glavni osumnjičeni u aferi Janaf sebi je preko veze osigurao mjesto u Aleji zaslužnih građana