Lovrić: Kako ćete riješiti probleme?; Benčić: Usudite se to pitati, a bili ste na izvršnoj vlasti godinama

U večerašnjoj emisiji Otvorenog o financijskom stanju Grada Zagreba progovorili su Davor Filipović (HDZ), Ivica Lovrić (BM 365), Igor Peternel (Domovinski pokret), nezavisni Renato Petek te Sandra Benčić iz platforme Možemo!.

Prvu je riječ dobila Sandra Benčić koja je komentirala dug Grada Zagreba.

- I sam gradonačelnik je rekao da je situacija teška, ali je rješiva. Radilo se i preko vikenda te možemo reći da postoji rješenje i da ćemo sve dovesti u red do kraja godine te bi moglo sve početi normalno funkcionirati. Što se tiče Holdinga, dug je značajan - 305 milijuna kuna i to je kompliciranija situacija. Znali smo da je situacija loša, ali ona nije nerješiva i ona se neće prelijevati na leđa građana, kazala je.

- Dugovi su sukladni onome kako živimo, odgovorio je Ivica Lovrić. Suočeni smo s posljedicama potresa i pandemije, kao i cijeli svijet. Stanje je zadovoljavajuće i drago mi je čuti da se cijene neće prelijevati na leđa građana. No kada spomenemo Holding, moram reći da neka društva nisu radila po nekoliko mjeseci. Tramvaji nisu mogli voziti, parking nije radio... Sve se to slilo u dug, on je posljedica potresa, kazao je Lovrić, na što mu je Benčić odgovorila:

- Moramo građanima reći ispravnu informaciju. Minus koji je iskazan za 2020. godinu je negdje oko 80 milijuna kuna, no uvidom u izvještaje vidjeli smo da nije potpuni podatak. Postoji dug Grada prema Holdingu, prema Zagrebačkim otpadnim vodama i prema ZET-u koji je na razini 550 milijuna kuna koji se nije platio 2020. godine nego se prebacilo na 2021. godinu. Tu je i kredit od HBOR-a i kreditnih institucija 300 i nešto milijuna kuna i Covid pozajmica od Vlade veća od 400 milijuna kuna. Ako kredite ne brojimo, može se reći da je najveći dio minusa generiran iz 2019. kad nije bilo potresa i pandemije, zbog lošeg gospodarenja. Na primjer, ured gradonačelnika je trošio milijune kuna na rezano cvijeće i vijence. Za najam vozila se trošilo 4,5 milijuna kuna da bi se vozili pročelnici koji su te automobile imali 24 sata dnevno.

Lovrić je odgovorio Benčić, govoreći da je bitno vratiti se u 2015. godinu.

- Poreznim rasterećenjima Vlade od 2015. do 2019. proračun grada Zagreba izgubio je 5,1 milijardu kunu. To je refleksija onoga što se dogodilo u 2019. Da nije bilo potresa i pandemije 2020. to bi se anuliralo u 2020., kazao je.

- Cijelo vrijeme sam naglašavao da je uvjet stabilizacija gradskih financija. Još sam prošle godine to naglašavao, rashodi su bili veći od 3 milijarde kuna, njih treba staviti pod kontrolu. Upozoravao sam i na visoke kamate na kredite, imamo kamatne stote odd 6,5 posto i to treba refinancirati. Upravljanje imovinom još bi trebao biti jedan od prioriteta. Postoje i jako nepotrebni troškovi - od svakojakih gubitaka na sudovima, najmovima... To su neke stvari koje se moraju hitno revidirati i nadam se da će to napraviti. Čudno mi je da nije Tomašević večeras ovdje, kazao je Davor Filipović, na što se ubacio i Renato Petek.

- Holding je održiv ako se neće isplaćivati nepotrebne usluge koje su mogle obavljati gradske tvrtke. To je govorio sada Filipović, a govorio je i u Gradskoj skupšini, no ipak bi uvijek podigao ruku. Gospodarenje otpadom - Zagreb plaća tri puta veću uslugu istom poduzetniku. Tako je napravljen natječaj, a mogli su se uštedjeti deseci milijuna kuna, kazao je.

- Prošli su izbori, gospodine Petek. Vi nastupite u ime vlasti, kako ćete to riješiti? Puno netočnih stvari ste govorili, kazao je Lovrić.

- Procijenite za nekoliko mjeseci kada se završe natječaji, započeo je Petek. Nećete me navući na svoju foru, pokušao je nastaviti, no Lovrić mu nije dao do riječi.

- Kada napravite kompetetivnu javnu nabavu, onda ćete dobiti fer cijenu, odgovorio je Petek.

- Kada sam tek ušla u politiku, upoznala sam ljude bez srama, ubacila se Benčić. Usudite se pitati novu izvršnu vlast kako će riješiti problem, a imali ste tu vlast godinama. Obnašate dužnost savjetnika kojeg nitko nije trebao, ne radite ništa, recite mi za 18.000 kuna kako biste vi to riješili, upitala je.

- Difamirate, obmanjujete građane. Radim savjesno i radim puno više nego što ćete vi ikad raditi. Vas plaćaju građani, a ne znaju što radite, odgovorio je Lovrić.

Riječ se prenijela na Igora Peternela koji je kazao kako mu je drago da on nije u središtu sukoba.

- Možemo! je dobio povjerenje građana koji su entuzijastično vjerovali da će promijeniti grad, a opet vidimo stare stvari. Nada koja se probudila već se sada gasi, već kreću prozivke tko je koliko trošio. Građane zanima što će se promijeniti, a ne što se dogodilo. Vidimo da se priča da će se agrokorizirati Zagreb i da će se provoditi revizije, a ne znam zašto. Otvoreno recite hoće li usluge poskupjeti i kako će se racionalizirati proračun, kazao je Peternel te nadodao da novca ima.

Ponovno je riječ dobila Benčić koja objasnila plan proračuna.

- Neće biti potrebno da komunalne usluge poskupljuju, neć suprotno. Zagreb ima razgranatu mrežu različitih prihoda. Problem je što se na momente trošilo kao 'pijani milijarder'. Smiješno je nakon dva dana davati bilokakve ocjene, to vam je valjda jasno. Mi entuzijazam nećemo izgubiti jer mi tu živimo i naša djeca tu idu u škole. Ući će se u restrukturiranje Holdinga, prioritet je stabilizacija financija te revizija javne nabave. Obećali smo neovisnu vanjsku reviziju i želimo ju i napraviti. Ići ćemo u dvije etape - prva će biti gotova jako brzo, no druga je dubinska revizija gdje želimo vidjeti one stavke gdje se najviše gube novci. Bili smo pripremljeni i nije nas ovo iznenadilo, odgovorila je Benčić.

- Benčić govori o vanjskoj neovisnoj reviziji i moram reći da ona već postoji tako da ona to predstavlja kao nešto novo. Vidimo dovođenje vanjskih stručnjaka, a tijekom kampanje se govorio da će govoriti unutar grada s vlastitim kapacitetima. Vjerujem da već postojeći ljudi mogu tu pomoći, kazao je Filipović, a s tim se slaže i Peternel.

- Sve je to lijepo, ali je bitno da se očekuje novi model upravljanja, a ne kozmetičke korekcije. Mi ćemo u opoziciji djelovati konstruktivno, ali i kritički, nadodao je Peternel.

- Vi prvi znate, da državna revizija i njihova izvješća ukazivala su na nepravilnosti postupanju gradske uprave godinama. Ona je godinama davala upute i naređenja kako da se to popravi, a to se godinama nije mijenjalo. Državna revizija nam to ne može isporučiti to u mjesec dana, a nama to treba sad, ne za pola godine. Meni je jasno da vama ne odgovara da imamo neovisnu vanjsku reviziju, no mi smo imali podršku građana, odgovorila je Benčić Peternelu i Filipoviću.

- Kod novog modela važno je govoriti istinu. Vi spominjete ugovore o zakupu automobila, a on se može poništiti te on još uvijek nije poništen, kazao je Lovrić, a Benčić mu je odgovorila kako još uvijek nije isteknuo rok za poništenje i da će to i napraviti.

VIDEO Tomašević pomogao ženi koja se onesvijestila: “Prišao je da joj pomogne, a prvo je došao sanitetski prijevoz”