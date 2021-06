Napadi vrana u Zagrebu: Nasrću na ljude, rade pravi nered, a hrane se svime pa i smećem

Slomljena kralježnica, slomljeno koljeno i uganut gležanj samo su neke od posljedica napada vrana na ljude u proteklih nekoliko dana, a situacija pomalo počinje nalikovati kakvom Hitchkokovom filmu. Prave glavobolje zadaju Zagrepčanima ove izuzetno inteligentne ptice, a osim što nasrću na ljude, stanovnici se često žale i na to da rade pravi nered po parkovima i igralištima, kljucajući smeće iz koševa.

No, vrane napadaju samo kad štite svoje mlade, poručuju iz Gradskog ureda za poljoprivredu, pa je tako bolje koji dan izbjegavati lokaciju gdje se nalazi gnijezdo dok ptić ne odleti iz njega.

- U situaciji kada je pronađen ispali ptić nije se poželjno približavati lokaciji već istu prijaviti službi Gradskog skloništa za nezbrinute životinje Dumovec na tel: 01/2008-354 ili na e-mail info@dumovec.hr i zastita.divljaci@zoo.hr. - poručuju iz Grada, a slično nam govori i Damir Skok, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba.

- Vrane u velikom broju slučajeva napadaju u obrani mladunca ili ranjene životinje. Ako vidite gnijezdo i mladunče, ne dirajte ih, već zaobilazite to područje, a kad god imate neku sumnju, pozovite nas i mi ćemo doći – kaže Skok, i priznaje da ponekad nije jednostavno otkriti da se u blizini nalazi gnijezdo. Tako je poznat slučaj na Knežiji, gdje su djelatnici Dumovca dolazili više puta i tek posljednjim dolaskom u subotu u grmlju pronašli mladog ptića vrane.

VIDEO Vrane napale muškarca na Trešnjevci., otjerao ih je kišobranom

- Mi uvijek izlazimo na intervencije i uvijek ćemo doći jer znamo da ljudi jednostavno moraju živjeti svoje živote – kaže Skok.

A problem s ovim inteligentnim pticama imaju gotovo svi Zagrepčani, jer gnijezda vole raditi na vrhovima visokih stabala, kakva obiluju, primjerice, u Novom Zagrebu. Zato ih se najviše može pronaći u uređenim parkovima i šetalištima, što je problem jer se upravo ondje i ljudi najviše okupljaju.

- Do 1. ožujka radi se na obrezivanju tih visokih stabala, i postoji mogućnost u suradnji s Gradskim uredom za poljoprivredu i njihovo izmještanje, ali samo do tog datuma. Sve drugo je protuzakonito – kaže ravnatelj zagrebačkog ZOO-a. Ponovno upozorava i na to da se vrane hrane svim, pa tako i smećem, pa zato građane apelira na propisno zbrinjavanje otpada.