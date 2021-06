Rujan je rezerviran za središnje mjesto dizajna u Hrvatskoj!

S popuštanjem epidemioloških mjera, stiže najava VIII. Zagreb Design Weeka (ZGDW). Krajem rujna održat će se novo izdanje najvećeg događanja iz područja dizajna u Hrvatskoj. Središnja lokacija ponovno je Tehnički muzej Nikola Tesla / Hala V. U prizemlju će posjetitelji moći kupiti neke od najbolje dizajniranih proizvoda na hrvatskom tržištu, od namještaja do mode, a na katu nas očekuju izložbe: izložba finalista „ZGDW Award“, međunarodne nagrade za dizajn, radovi studenata i učenika dizajna, te niz međunarodnih, tematskih izložbi. Iza Hale V nalazi se vrt u kojem će se održavati predavanja, filmske projekcije i naravno, partyji! Diljem grada niz partner lokacija organizirat će vlastite programe. Ovogodišnja tema festivala je „Otpornost“ (Resilience).

„Tema promišlja specifične okolnosti koje su obilježile naše živote protekle i ove godine. Pandemija, izolacija, potresi, strah i nesigurnost potaknuli su nas da se pozabavimo otpornošću. Želja nam je pozitivno gledati u budućnost, iskoristiti priliku da mijenjamo stvari, gradimo bolje, stabilnije, održivije, trajnije, ekološkije, humanije, inteligentnije stvari i sustave, koji će nam pomoći da postanemo otporniji na sve poremećaje u budućnosti.“ izjavila je Tina Marković, direktorica festivala.

Država partner je Nizozemska. Devedesetih godina dvadesetog stoljeća nizozemski dizajn strelovito se uspinje u sam vrh svjetskog dizajna. Kako je mala država postala velika u dizajnu ispričat će dokumentarni film „To je nizozemski dizajn“ (It’s a Dutch Design) autora Elbea Stevensa. Izložbom „Oporavak!“ (Bounce Back!) bit će predstavljen nizozemski odgovor na aktualne društvene promjene. Nizozemska riječ za otpornost je „veerkracht“ i opisuje elastičnu silu opruge kojom se vraća u prvobitno stanje. Kustosice izložbe, Marleen van Bergeijk i Lise Hardon, ovako opisuju koncept izložbe: „Oporavak se ne događa preko noći. Put do oporavka ispunjen je zavojima da bi na kraju, eksplodirala kreativnost koja povezuje ljude u zajedničkom rješavaju problema. Istovremeno osjećamo tugu i bol, dok se želimo čim prije vratiti u normalu. Pitanje je što je normalno, kad se sve promijenilo?“

Dizajn rješava probleme, a s obzirom na to da se problemi mijenjaju i danas su kompleksniji nego ikad, mijenja se i dizajn. Danas je nizozemski dizajn društveno i ekološki odgovoran, a takvi će biti i izlošci koje ćete moći vidjeti u Hali V.

Povodom predsjedanja Slovenije Vijećem EU–a na ZGDW dolazi izložba „Budućnost življenja: Made in Slovenia“ (originalni naslov „Prihodnost bivanja: Made in Slovenia“). Trideset i jedan izložak predstavlja odgovor slovenskih dizajnera na promjene izazvane pandemijom korone. Od namještaja do rasvjetnih tijela, svi predmeti dizajnirani su i proizvedeni u Sloveniji u skladu sa suvremenim trendovima upotrebe ekološki održivih materijala i procesa, tradicijskih obrta i ručnog rada, te istražuju nove proizvodne procese i načine upotrebe. Putujuću izložbu je povodom slovenskog predsjedanja Vijećem EU–a osmislio Centar za kreativnost ljubljanskog MAO–a (Muzej arhitekture i oblikovanja) i prije Zagreba predstavljena je u Parizu, Beču i Berlinu.

Otvorene su prijave za sudjelovanje u raznim programima. Do 21. lipnja možete prijaviti dizajnerski projekt za ZGDW Award, prostor u gradu za ZGDW partner lokaciju kao i prijaviti se za štand na ZGDW Concept Storeu ili ZGDW modnu reviju. Više informacija i prijavnice: zagrebdesignweek.com.

