Juričan donio ispovjedaonicu pred Holding: 'Sve ostaje među nama, ja vas čekam'

Redatelj Dario Juričan postavio je danas ispred Zagrebačkog holdinga, kako je naveo, mobilnu ispovjedaonicu. Pustio je zvuk policijskih sirena, a potom se megafonom obratio zaposlenicima.

– Vrijedni radnici Zagrebačkog holdinga, nije policija, ona će tek stići. Ali prije nego što stignu policija, USKOK i Državno odvjetništvo, stigao je Dario Juričan, gradonačelnik svemira. Danas vam se nudi jedinstvena prilika, a to je – mobilna ispovjedaonica, stigla je pred Holding. Znam da je među vama bilo i vrijednih radnika koji nisu krali, koji nisu namještali poslove. E, takve ne primamo. Primamo one druge – ljubitelje ove uprave, kuhačice kave koje su došle do pozicije predsjednika uprave, primamo i njihove prijatelje, eskort-pratnje, tajnice koje su sa srednjom školom došle do šefice podružnica Holdinga... Hrvatski narod u naravi je katolički, dođete na ispovijed i sve vam se oprosti. Jedinstvena prilika. Nema ni USKOKA, ni policije. Sve ostaje među nama, ja vas čekam. Ide oprost grijeha, znate kako to ide, malo se pokajete za sve ono što ste ukrali, namjestili, i sve vam je oprošteno. Tako to u Hrvatskoj biva, sve vam se oprosti nakon ispovjedaonice – kazao je Juričan.

– Upravo Holdinga, čekam vas. Dug je Holdinga je 4,6 milijardi kuna. Ima li netko tko je voljan ispovjediti se za to – priupitao je dodajući: – Barem za jednu milijardu, pristao bih i na milijun. Sto tisuća kuna, ispod toga ne mogu.

– To bih protumačio kao da u Holdingu nitko nije krao. Tu rade pošteni ljudi i pravna država sigurno će pokazati da je ovo mjesto bez grijeha. Danas im se nudila jedinstvena prilika, ali oni su to odbili – zaključio je.