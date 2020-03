Ljudi koji rade i pod koronom: Oni se izlažu za nas da bi život išao dalje

Zbog pandemije koronavirusa preporuka je nadležnih što manje društvenih kontakata i da ljudi što više vremena provode kod kuće. Tako mnogi u vrijeme ove krize ne odlaze na posao, nego rade od kuće. No neki poslovi se ne mogu obaviti od kuće, a ovo je priča o ljudima, herojima koji i dalje svaki dan izlaze iz sigurnosti svojih domova kako bi, u slučaju zdravstvene struke, liječili pa i spašavali živote, a kad je riječ o drugim poslovima radili poslove nužne za svakodnevni život.

Dr. Ljiljana Ćenan: Ambulante za koronu rade cijeli dan, ljudi zovu

- Od ponedjeljka se pacijenti javljaju obiteljskim doktorima zbog kućne karantene i, nakon početne navale i zbrke, ipak sve sjeda na svoje mjesto - rekla nam je Ljiljana Ćenan, obiteljska liječnica iz Ivankova kraj Vinkovaca prisjećajući se da je tako bilo i u vrijeme izbjegličkog kampa u Opatovcu.

Video - Mitovi o koronavirusu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ponedjeljak je bio najluđi dan, masovno su ljudi navalili obiteljskim liječnicima. Bilo je puno sezonaca pristiglih iz EU, a rješenja o kućnoj karanteni nisu bila vidljiva u našem sustavu. Sada većina pacijenata nazove telefonom, primimo one za koje procijenimo da je neodgodivo, možda desetak dnevno. U svim su gradovima otvorene ambulante za koronu koje rade 24 sata, ja sam u njoj dežurna u četvrtak od 15 do 23 kada istovremeno imam i svoju ambulantu, ali ću priključiti laptop, na sekretarici ostaviti pacijentima broj pa će me moći dobiti. Samo neka ostane ovako, to će biti dva-tri puta mjesečno i preživjet ćemo, samo da ne eskalira pa se napune bolnice kao u Italiji. Ministar i stožer mjerama koje propisuju usporavaju širenje virusa i to daje rezultata - rekla nam je doktorica Ćenan.

Marina Mihelić: I stariji od 65 znaju doći samo radi recepta

Medicinska sestra Marina Mihelić inače radi u dermatološkoj ambulanti Doma zdravlja Zagreb-Zapad, a jučer je bila u jednoj od ambulanti za COVID-19, izdvojenoj ordinaciji za osobe kod kojih postoji sumnja na koronavirus, na zagrebačkoj Trešnjevci. Grad Zagreb prvi je otvorio takve ordinacije i ondje se izmjenjuju timovi.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Radimo uglavnom telefonsku trijažu. Ljudi zovu, iznesu svoje sumnje i pitanja u vezi s COVID-19, pitaju što da rade, neki su kontakti kontakata... Ljudi koji su bili u kontaktu s inficiranom osobom ili su došli iz područja s "crvene liste" ili pak imaju simptome, prvo se moraju javiti svom obiteljskom liječniku, a onda nama. Na ulaze u domove zdravlja, postavili smo trijažu i samo za hitne pacijente opravdano je da dolaze liječniku. Začuđuje s kojom lakoćom su i ovih dana znali doći pacijenti stariji od 65 samo zbog propisivanja lijeka. Kažu, nitko se nije javio na telefon, ali treba nazvati nekoliko puta jer telefoni su stalno zauzeti. Ponavljamo im zašto je važno da ne šetaju okolo i za njih i za sve druge. Morala sam puno pacijenata na dermatologiji odgoditi, a jedan mi je gospodin pritom rekao: "Lijepo, sad ćete vi lijepo besposleno sjediti!" Bilo bi lijepo da je tako, ali nažalost nije. No posljednja dva dana ljudi kao da malo bolje shvaćaju situaciju i tako se ponašaju.

Klara Posavčević: Nismo stizali ni vode popiti, ali meni je čast pomagati ljudima

- Navala na ljekarne počela je sredinom prošlog tjedna. Redovi ljudi protezali su se po 15 metara, promet se učetverostručio. Bilo je dana kad za radnog vremena nismo ništa ni pojeli ni popili vode, nismo se makli od recepture - kaže nam Klara Posavčević, magistra iz Gradske ljekarne u zagrebačkoj Masarykovoj ulici.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

- Roba inače stiže svaki dan, ali danas smo, recimo, dobili narudžbu od prekjučer, toliko su preopterećeni povećanim zahtjevima. Prvo su planuli toplomjeri, najviše se kupovalo antipiretike, analgetike, dezinficijense, odgovaramo ljudima na puno pitanja o koronavirusu, dajemo savjete... Ljudi su ponekad bili nestrpljivi, posvađali bi se međusobno u redu, zahtijevali od nas nešto čega nema, recimo rukavice su nam stizale na kapaljku. Ali ima divnih ljudi, recimo kad kaže: "Dajte mi jedan par rukavica, neka ima za druge." Naša je Komora dobro reagirala ograničivši prodaju po osobi na dvije kutije bezreceptnog lijeka, dva dezinficijensa i jedno pakiranje maski i rukavica. Od srijede su se gužve počele smanjivati, jučer je promet bio samo duplo veći nego inače. Sve u svemu, svjesni smo da smo na prvoj liniji i da možemo pomoći ljudima, a meni je to ipak velika čast - rekla nam je magistra Posavčević.

Mirna Hodak: I po pet puta u danu očistim svaki kat zgrade

Čistačica Mirna Hodak i dalje svaki dan dolazi na posao u zagrebački Buzin, gdje čisti tri kata jedne poslovne zgrade. A do posla i natrag putuje javnim prijevozom, autobusom i tramvajem.

- Zabrinuta sam zbog koronavirusa jer nikad ne znaš gdje ćeš se primiti, hoćeš li dobiti taj virus ili ne - kaže nam Mirna Hodak. U autobusima i tramvajima, veli, jako je malo ljudi ovih dana. Kaže da je maksimalno 10 putnika koji se odmiču jedni od drugih, odnosno drže se što je moguće veće udaljenosti.

- Kako bih se zaštitila dezinficiram ruke, perem ih, nosim rukavice. U javnom prijevozu obavezno nosim rukavice, kao i na poslu i doma - govori nam Mirna Hodak i dodaje da se ne osjeća, što se tiče koronavirusa, sigurno ni na poslu iako je manje ljudi u uredima jer mnogi rade od doma. Na posao dođe, objašnjava, u šest ujutro i radi do 14 sati te najmanje pet puta prođe svaki kat - dezinficira kvake, WC-e, stubišta, liftove....

- Doma je stanje zasad dobro i nadam se da će tako ostati. Imam sina kroničnog bolesnika. Dok sam na poslu, s djecom je doma suprug koji radi popodne. On također čisti, radimo u istoj tvrtki i izašli su nam u susret da tako složimo smjene - kaže Mirna Hodak.

Lucija Novosel: Imamo obitelji pa znamo zašto ljudi toliko kupuju

- Kupci i dalje puno kupuju, uglavnom namirnice poput soli, brašna, ulja, kvasca, šećera i tjestenine. Imamo puno posla, no svjesni smo da je kupcima važno da nađu sve što trebaju za sebe i za svoju obitelj. Uostalom, i mi imamo obitelji doma pa možemo razumjeti koliko je to nekome bitno - kaže nam Lucija Novosel, jedna od zaposlenica Super Konzuma u Travnom.

Koronavirus je ljude ipak učinio malo tolerantnijima, strpljivijima i socijalno osjetljivijima. Imaju razumijevanja kad nečeg nema na polici i kad ih zamole da se vrate malo kasnije kad ponovno slože robu, jer trgovci ne stignu sve u isto vrijeme. Neki pak stoje preblizu u redovima pred blagajnama, na što im često moraju skretati pažnju, a poruka se ponavlja svako malo i putem razglasa.

- Lijepo je što smo svi mi kolege u ovome zajedno, međusobno se podržavamo, a u ovoj situaciji naprijed nas gura i osjećaj ponosa, da pomažemo ljudima u ovoj krizi. Ako nismo na blagajni, slažemo robu s kolegama ili pomažemo oko nečeg drugog u trgovini. Imamo podršku i doma pa nam je to druženje s obitelji najveći gušt nakon posla. Ja imam sreću što mi dijete čuvaju baka i deda pa se mogu posvetiti poslu, a onda kad dođem kući, uz dijete i njih zaboravim na brige i viruse - kazala je Lucija.

Ružica Tadić: Ne pada mi na pamet uzeti bolovanje

- Kad sve to prođe, onda ću na godišnji. I to neki dobar jer sad nemam gdje potrošiti novac pa ću uštedjeti - veselo nam objašnjava vedra prodavačica Ružica Tadić u pekarnici Mlinar na zagrebačkom Glavnom kolodvoru. Koronavirusa se ne boji, kaže, a već desetak dana ona i njene kolegice rade "u punoj spremi", odnosno s maskom na licu i u rukavicama. Upravo s takvim mjerama zaštite svojim kupcima nudi svježe proizvode, koji se i dalje peku redovito, ali u manjem obujmu.

- Nešto je manje kupaca, ipak su takve upute Nacionalnog stožera, i to je u redu - kaže nam R. Tadić koja kaže da dolaze uglavnom mlađi ljudi. Stariji se, govori, ipak pridržavaju naputaka. - Neke od stalnih mušterija stigle su ipak, ali kupuju uglavnom trajniji kruh, da ne moraju često izlaziti - govori nam prodavačica u Mlinaru pa dodaje kako je sad pravo vrijeme da mlađi preuzmu rad na sebe, kao i da pomognu starijima s opskrbom. Ni ona, kaže, kao ni njene kolegice ni ne razmišljaju o otvaranju bolovanja, odnosno ostanku kod kuće jer propisanim mjerama štite i sebe, a i druge.

Mira Logarušić: Volim raditi, i ovaj će virus donijeti nešto dobro

Uvijek je raspoložena. Najbolja na svijetu, dovikivali su jučer u prolazu „susjedi" Mire Logarušić, prodavačice Tiska uz zagrebačku Branimirovu tržnicu, koju na radnom mjestu nije pokolebao ni koronavirus. Do kioska, na kojemu radi već 20 godina, a ukupno je u Tisku skupila već 36 godina staža, dopedalirala je na biciklu iz Sesveta.

- Nije mi svejedno što smo se našli u ovoj situaciji, ali nisam u strahu. Volim život i volim raditi, dok sam dolazila na posao samo sam razmišljala o tome koliko sam zahvalna što mogu voziti bicikl, sretna sam, lijepi je dan..., a i iz ljudi uvijek crpim ono što je dobro jer znam da nitko nije ni toliko loš ni toliko dobar te da svatko ima ono nešto - skromna je gospođa Mira, za koju su nam tek kasnije iz Tiska kazali kako je bila proglašena i najboljom hrvatskom radnicom 2019. u izboru udruge Partner „Mali svjetionik za velike ljude".

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Kupce, a u njezinoj ih smjeni prođe i više od 300 u danu, sada uslužuje s maskom i rukavicama, oboružana i dezinficijensima, gelovima, maramicama, no i iza maske vidi se osmijeh i čuje lijepa riječ. Psiholog, prijateljica, prodavačica... sve su to ona i njezina kolegica u kiosku ovih dana, a od jučer i konobarice, s obzirom da je sa zatvaranjem kafića, kavu sad moguće popiti samo na kiosku i benzinskoj. Pojačana je i kupnja cigareta, higijenskih maramica..., no na otvorenoj površini, na zraku, kupnja se brzo obavi, ne stvaraju se gužve i redovi čekanja, pa kiosci ulijevaju dodatno povjerenje kupcima.- Pazim i čekam da virus prođe. Ne želim uopće puno misliti o sutra i planirati. Najvažnije je ostati pozitivan i slijediti upute. Više se od mene boje moji ukućani, troje odrasle djece i suprug. Najstariji sin je na doktoratu na molekularnoj biotehnologiji pa on pazi više od mene i svako malo me dođe provjeravati držim li se zaštite - smije se Mira. Koronavirus ona je primila kao iskušenje, kako bi ljudi konačno mogli više paziti i brinuti jedni o drugima - i živjeti skromnije. No i dalje svega ima, nismo ni u kakvoj neimaštini, poručuje. Svako je zlo za neko dobro - njezina je uzrečica.

Saša Sladić: Crpku često čistimo, a benzin se toči kao i inače

Rukavice, trake koje odvajaju u redu za blagajnu, a na njoj smješten pleksiglas koji dodatno zaposlenike Ine štiti od potencijalne zaraze novim virusom. Što se poslodavca tiče, kaže nam Saša Sladić s benzinske postaje u zagrebačkom Resniku, ispunjene su sve mjere opreza. - Pazimo, naravno, i mi sami. Čistimo češće radne površine, kao i mlaznice za goriva, a ljudi mogu uzeti i rukavice - govori Sladić koji kaže da, za razliku od prometa u trgovinama, na benzinskoj na kojoj on radi, prodaja se nije znatno povećala. Benzin se toči kao i obično, ali nešto je ipak veća potražnja za higijenskim proizvodima.

- Uzima se i dosta kave jer imamo aparat, ali u "fresh corneru" nema zadržavanja, to je ugostiteljski dio i zatvoren je - rekao nam je Saša Sladić, dok iz Ine kažu da su osigurali kontinuitet poslovanja i sigurnost opskrbe tržišta gorivima. Istaknuli su, osim djelatnika na crpkama, i svoje radnike u proizvodnji nafte i plina, rafineriji i logistiki koji i dalje zbog prirode posla moraju i dalje biti na svojim radnim mjestima.

VIDEO Ovo su detalji novouvedenih mjera: Nema više druženja, od sada najviše petero ljudi smije biti zajedno na jednom mjestu!