DHMZ izdao narančasta upozorenja! Jedan dio Hrvatske pod prijetnjom oluja, drugi pod udarom toplinskog vala

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorio je da će Hrvatsku tijekom vikenda zahvatiti vrlo nestabilno vrijeme. Dok se u dijelu zemlje očekuju izraženi pljuskovi, grmljavina i olujni udari vjetra, na jugu će se nastaviti toplinski val s temperaturama koje će dosezati i 35 Celzijevih stupnjeva. Zbog toga su za više regija izdana narančasta upozorenja, koja označavaju opasne vremenske uvjete. Najveći rizik od grmljavinskog nevremena očekuje se danas u zagrebačkoj i karlovačkoj regiji, za koje je na snazi narančasto upozorenje. Meteorolozi prognoziraju lokalno obilne pljuskove s grmljavinom, prolazno olujan vjetar te mogućnost razvoja jačeg nevremena tijekom večernjih sati.

Narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena tijekom nedjelje prošireno je i na riječku regiju, gdje su oluje moguće već tijekom noći i jutra. Žuto upozorenje zbog nestabilnog vremena izdano je za osječku, gospićku i riječku regiju. U tim područjima također su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom i prolazno jaki udari vjetra. Na Kvarneru se očekuje i jaka bura. Prema prognozi DHMZ-a, udari bi mogli dosezati između 65 i 75 kilometara na sat. Osim nevremena, dio Hrvatske i dalje će biti pod utjecajem toplinskog vala. Narančasto upozorenje zbog visokih temperatura na snazi je za splitsku regiju tijekom subote i nedjelje te za dubrovačku regiju u subotu. Žuto upozorenje zbog vrućine izdano je za riječku regiju u subotu te dubrovačku u nedjelju.

Meteorolozi upozoravaju da bi najviša dnevna temperatura na jugu mogla dosegnuti i 35 stupnjeva Celzijevih. Iz DHMZ-a pozivaju građane na oprez, osobito starije osobe, djecu i kronične bolesnike, koji su najosjetljiviji na visoke temperature. Savjetuju izbjegavanje boravka na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana, dovoljan unos tekućine i praćenje najnovijih prognoza i upozorenja. Tijekom grmljavinskog nevremena preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom zbog mogućih snažnih udara vjetra i drugih opasnih vremenskih pojava.