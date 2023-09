Ljepilom oštetio automobile 12 vozača ZET-a, pa se branio da je imao problema s njima

Jedinstvenu kaznu od godinu i pol dana zatvora tužiteljstvo traži za Nenada V. (74) koji se tereti za oštećenje tuđe stvari jer je nekakvom ljepljivom tvari uništio čak 12 automobila, a sve oštećeni automobili pripadali su zaposlenicima ZET-a ili članovima njihovih obitelji. Prema optužnici, činio je to od ožujka do listopada 2022. na okretištu tramvaja i autobusa na Savskoj cesti u Zagrebu, a na automobile je nanosio nekakvu ljepljivu tvar, čime je vlasnike automobila oštetio za iznose od 270 do 530 eura. Tužiteljstvo u optužnici traži i da Nenad V. nadoknadi štetu vlasniku svakog automobila kojeg je oštetio.

On je u obrani nijekao počinjenje djela.

- Često na okretištu Savski most čekam autobus za Hrvatski Leskovec, a tom linijom putujem dva puta dnevno. Na tom okretištu idem i u javni WC, a tamo sam imao problema s vozačima ZET-a jer me je jedan od njih snimao. Što se tiče kemijskog sredstva, koji sam imao kod sebe kada sam uhićen, kupio sam sredstvo za odštopavanje odvoda te lijepilo kojim sam namjeravao lijepiti tenisice koje su se odlijepile - branio se Nenad V.

No njegovu obranu pobija svjedok, vozač ZET-a, kojem je oštećen automobil. Nakon što je našao ljepljivu tvar na automobilu, taj je svjedok na prednje vjetrobransko staklo ugradio kameru. Kada je 18. listopada 2022. prilazio svom automobilu, vidio je da je na isti način kao što je bilo oštećeno njegovo vozilo, oštećeno i vozilo njegovog kolege.

- Kada sam pogledao snimku kamere vidio sam Nenada V. kako prilazi koleginom vozili i rukom stavlja lijepilo na staklo automobila. Snimku sam pokazao kolegi čiji je automobil oštećen, te još jednom kolegi. I tom kolegi je automobil također bio oštećen, oni su prepoznali putnika koji se vozi na liniji za Hrvatski Leskovec- ispričao je taj svjedok .