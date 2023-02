Livojević: Odradila sam ugovor, postajem slobodna. Pričam kao da čekam da me se pusti iz zatvora

Pet krovnih liječničkih udruga održalo je sastanak s ministrom zdravstva Vilijem Berošem, no od prosvjeda, kojeg su ranije najavili za 18. ožujak, nisu odustali. Više o tome govorila je za Večernji TV Mirjana Livojević iz Inicijative mladih liječnika. Na današnjem sastanku s ministrom, kako je kazala, "nije ponuđeno ništa konkretno, zato se i ne odustaje od prosvjeda".

"Ja nisam bila osobno na sastanku, ali od kolege sam čula sažetak. Nismo čuli ništa novo. Ono što smo tražili u rujnu i ono o čemu smo razgovarali su oni samo ponovili, nikakve konkretne termine za ispunjavanje tih zahtjeva nisu ponudili. To je ono zbog čega se sastanak konkretno održavao, nije se održavao da mi ponavljamo što smo mi tražili u rujnu, mi to dobro znamo. Htjeli smo da nam se konkretno kaže rok do kojeg će naši zahtjevi ispuniti, to nismo dobili i zato nastavljamo sa svojim daljnjim aktivnostima", kazala je.

"Naš sadašnji ministar je ministar zadnje tri godine, prije toga bio je skoro toliko mislim pomoćnik ministra. Poražavajuće je da on sad kao čuje za te neke stvari, sad su odlučili raditi na tome, sad su shvatili kako je to teško i komplicirano. Nije to ništa od jučer", navela je te istaknula kako se neke stvari traže već godinama.

"Trebali bi se mi svi skupa zapitati što rade ti, ne ministar konkretno, ali njegovi pomoćnici, ostatak ljudi u ministarstvu. Zašto se već nisu domislili rješenjima, zašto nemamo konkretne rokove", dodala je te istaknula kako je riječ o "vrijeđanju inteligencije".

"Nemoguće je danas na sastanku da se pita kako ćemo zadržati mlade liječnike u Hrvatskoj", tvrdi i ističe da je ona kao mladi liječnik specijalizant bila na prosvjedu još 2016. godine. Također, navodi kako su do danas već trebali imati rješenja. "Naši dragi političari i naša zdravstvena administracija ima uvijek iste izvježbane odgovore. Nema konkretnih odgovora, to su sve ispolitizirane fraze koje mi stalno slušamo", dodaje te tvrdi: "Mi moramo, nažalost, radi sebe, radi ovog sustava koji se urušava, prvenstveno radi pacijenata koji najviše od svih pate, neke stvari promijeniti".

Traže, između ostalog, ukidanje robovlasničkih ugovora za specijalizante. Livojević je pojasnila o čemu je riječ te navela da će za dva mjeseca ona "biti slobodna".

"Ja sam svoj ugovor odradila i ja za dva mjeseca postajem slobodna osoba, što se toga tiče. Poražavajuće je da ja tako moram pričati o svom ugovoru, kao da čekam da me se pusti iz zatvora", kaže te dodaje kako taj ugovor nije napravio ništa. "Zadržao me u Sisku dok sam bila specijalizant, kad nisam mogla samostalno raditi, zadržao me prvih pet godina. Morate steći iskustvo, raditi samostalno. I sada kada sam postala najbolja, sad mogu ići. To već u startu ne valja. Treba mene sada motivirati da ostanem", tvrdi.

Ideju vraćanja plaća nazvala je protuustavnom te kazala kako je plaća "nešto što Ustav nama garantira". "Specijalizacija nije edukacija. Nisam sjedila u sobici i pisala bilješke. Ja sam radila i dobila plaću s kojom sam digla kredit i živim kao 90% ljudi u Hrvatskoj, moram platiti račune i ostalo", nastavlja.

"Vi kao mladi liječnik, ako želite raditi i onda vidite na primjeru nekog drugog kako vaš rad, trud i zalaganje ne donosi apsolutno nikakvu korist, niti u smislu toga da se vaš šalje da edukacije, niti u smislu toga da ćete napredovati, ako niste podobni svom šefu, teško pronalazite motivaciju", kazala je te navela kako puno toga nije transparentno te treba mijenjati.

"Naš zdravstveni sustav je loš i treba ga mijenjati na stotine razina", dodaje. Pojasnila je kako uglavnom napravi tri do četiri puta više posla, te primi toliko više pacijenata, od onoga što je propisano i predviđeno.

"Mora se vidjeti koliko realno radimo i zašto su nastale te liste čekanja. Ne upravljamo mi listama čekanja, postoje ljudi koji upravljaju. Postoji veliki slon u sobi o kojem se ne razgovara, a to je HZZO koji je jedan od glavnih sukrivaca za stanje u zdravstvu koje imamo sada, a oni se lagano šlepaju za ministarstvom i rade ispod žita, njih se dira", navela je.

"HZZO je osakatio primarnu prebacivanjem administracije na liječnike opće medicine. Ubijaju ih, oni ne mogu raditi svoj posao od administracije, a jedini posao HZZO-a je da radi administraciju", tvrdi liječnica pa upozorava na još jedan problem: "Zemlja s 4 milijuna stanovnika nije u stanju spojiti elektronski Rebro i ambulantu u Kutini. Ja ne vidim što moja sestra radi u drugoj ambulanti. To nije normalno, kakva je to informatizacija".

Dotaknula se situacije u obiteljskoj medicini za koju kaže da je "trenutno najlošija" te tvrdi kako će se to "preliti na bolnički sustav i ostale sustave". Liječnici opće prakse su, dodaje, podcijenjeni te je riječ o neatraktivnoj poziciji.

Na kritike da se prosvjed planira isključivo zbog povećanja plaće, a ne zbog pacijenata, kazala je: "Prvenstveno želim moći raditi svoj posao, mene ne zanima ništa drugo".

"Paradoks hrvatskog zdravstva je - što mi više radimo, to smo u većim gubicima. Najbolje bi bilo za HZZO da mi ništa ne radimo, onda ne bi ništa gubili", ustvrdila je te zaključno istaknula kako se nada da će nadolazeći prosvjed biti veći, bolji i jači od onoga u rujnu. "Žao nam što se naše probleme uopće priznalo i zvalo nas se na razgovor tek nakon prosvjed. Ako je to jedini način na koji mi možemo doći do nekoga, onda ćemo ako treba organizirati prosvjed svakih mjesec dana. Nadam se da do toga neće doći", ustvrdila je.