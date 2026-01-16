Money Motion 2026: donosimo sve detalje o najvažnijem natjecanju za startupe cijele regije

Tri godine zaredom Zagreb je bio domaćin najveće financijske i tehnološke konferencije ovog dijela Europe, a tako i najvrijednijeg natjecanja za startupe iz industrije koji su pristizali iz više od 20 različitih zemalja i tri kontinenta. Od stotina prijava samo je njih tridesetak dobilo priliku predstaviti svoje rješenje u trominutnom pitchu i natjecati se za natprosječno bogat paket nagrada.

Money Motion raste u svakom pogledu, a upravo je startup zajednica i njezino natjecanje jedna od ključnih domena tog skaliranja. Stoga na najnovijem izdanju konferencije, koje će se održati 11. i 12. ožujka 2026., uz potporu vodećih FinTech brendova regije - Mastercard, Monri, ASEE, Croatia osiguranje i LAQO, OTP banka, Nexi, HPB, Electrocoin, Erste banke, Intercapital, NLB, RBI, WebID te mnogih drugih - očekujemo potpuno novi Startup paviljon, dvodnevni program, zonu za izlagače dediciranu samo startupima i nikad veći bazen nagrada na natjecanju kojemu se ovog puta mogu pridružiti i rješenja bazirana na umjetnoj inteligenciji, uz ona posvećena financijskim tehnologijama.

Istražili smo sve detalje, a vi ulaznice za Money Motion 2026 potražite na službenim stranicama konferencije ili platformi Entrio po cijeni od 229 eura do 19. siječnja kada kreće u prodaju novi kontigent skupljih ulaznica.

Nikad veći interes za Money Motion Startup natjecanje

Iako su prijave otvorene tek koji tjedan, rekordan broj pristigao je već sada. Svi timovi koji još nisu, stignu se prijaviti do kraja siječnja. Na četvrtom izdanju MoMo Startup natjecanja dobrodošle su ideje iz sfere FinTecha i umjetne inteligencije, te njezine primjene u financijskoj, ali i svim drugim komplementarnim industrijama.

Podsjetimo, svi su dosadašnji pobjednici, bez obzira na prvo ili treće mjesto, danas ozbiljni konkurenti i osvajači novonastalih prilika na globaliziranom, ubrzanom i tehnološki gladnom tržištu. Tako je, na primjer, španjolski Devengo manje od dvije godine nakon pobjede u Zagrebu, osvojio i ostatak Europe te postao pionirski primjer FinTecha u Španjolskoj s ozbiljnim institucionalnim investicijama od samih banaka.

Najvrjedniji bazen nagrada do sad

Više od 60 tisuća eura vrijednih nagrada zasluženo će podijeliti najbolji od najboljih. Od svih pristiglih prijava, stručni će tim odabrati deset finalista koji će stati na Startup pozornicu tijekom prvog dana konferencije i suočit se sa zainteresiranom publikom i kritičnim žirijem. Najboljih troje, koje će organizatori i žiri obznaniti tijekom drugog dana konferencije, podijelit će novčani fond od 10 tisuća eura i brojne nagrade MoMo partnera poput izlagačkog mjesta u expo zoni idućeg izdanja konferencije, 40.000 dolara kredita za platforme poput Infobipa i Amazon Web Servicesa, mjesto u Fundraising Boothcampu, jednom od najpoznatijih i najuspješnijih trening programa za podizanje investicija, te dodatne nagrade koje će organizatori tek obznaniti u nadolazećim tjednima.

Žiri vrhunskih stručnjaka se vraća

Šest eksperata s bogatim iskustvom na međunarodnom tehnološkom tržištu imat će zadatak preslušati i evaluirati deset odabranih ideja predstavljenih u trominutnom pitchu. Sastav žirija okuplja ključne igrače iz industrije čija je perspektiva neprocjenjiva za natjecatelje:

● Andrea Čordaš iz Hellen’s Rocka donosi neophodno iskustvo u procjeni poslovne strategije i izvedivosti projekata.

● Francois Mazoudier iz Fundraising Bootcampa svojim znanjem o prikupljanju kapitala pruža uvid ključan za mlade timove.

● Iva Rakočević iz Elevator Venturesa osigurava ekspertizu u području korporativnog ulaganja.

● Sabrina Tharani iz Mastercarda bit će ključna za procjenu tržišnog potencijala i skalabilnosti FinTech rješenja.

● Silvije Radišić iz AYMO Venturesa donosi duboki uvid u venture capital ulaganja.

● Cosmin Ochisor iz Gapmindera fokusirat će se na na potencijal rasta i globalnu relevantnost najboljih startupa.

Njihovo opsežno međunarodno iskustvo i specifični uvidi u FinTech i AI industriju osigurat će da u finalu pobijede oni natjecatelji s najvećim izgledima za globalni uspjeh.

Startupi okupljeni u posebnoj expo zoni

Odmah uz glavni ulaz na konferenciju i centralnu Money Motion izlagačku zonu nalazi se i novo osmišljeni Startup paviljon s izlagačkom zonom posvećenom isključivo onima koji pomiču granice moderne tehnologije. Od prethodnih pobjednika natjecanja i najnovijih izazivača do globalno relevantnih investitora i distributera, ova zona nova je odskočna daska svim mladim i ambicioznim timovima koji žele konkurirati diljem svijeta.

Zakup izlagačkih mjesta u startup zoni je ograničen i cijenom prilagođen timovima koji su svoju priču tek započeli.

Bogat program i puna dva dana

Program ovogodišnjeg Money Motiona raste paralelno s ambicijama same konferencije, i po širini tema i po dubini uvida. Posebno se ističe pozornica posvećena umjetnoj inteligenciji i automatizaciji, AI & Automation Stage, koja će premijerno otvoriti vrata umjetnoj inteligenciji i automatizaciji, tehnologiji koja nezaustavljivo mijenja industriju iznutra.

U tom kontekstu, program će dodatno obogatiti i dolazak ključnih lidera čija ekspertiza nadilazi granice sektora i zemalja. Reinhard Höll, glavni direktor transformacije i IT-a u NLB banci, donosi pogled iz samog središta velikih digitalnih transformacija u europskom bankarstvu, temeljen na godinama savjetničkog iskustva u McKinseyju i dubinskom razumijevanju financijske strategije. S druge strane, Hendrik Bourgeois iz Mastercarda, koji vodi javne politike i odnose s vladama u Europi, rasvijetlit će poziciju industrije u trenutku kada se regulativa, geopolitika i tehnologija sve češće susreću na istom stolu. A kada je riječ o budućnosti digitalnog novca, neizostavna je i Nilixa Devlukia, vizionarka čiji je glas već prepoznat u krugovima Europske središnje banke, britanskog FCA i niza ključnih institucija koje oblikuju monetarni sustav sutrašnjice.

Sve njih, i mnoge druge, posjetitelji će moći čuti uživo 11. i 12. ožujka na Zagrebačkom velesajmu, na konferenciji koja se nametnula kao nezaobilazno mjesto susreta ideja, kapitala i tehnologije. Više detalja potražite na službenim stranicama konferencije.