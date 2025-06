Lipanjski snijeg, minusi na Zavižanu, udari bure od 100 km/h, valovi visoki 5 metara koji su uzeli dva života

U dijelovima Hrvatske pao je snijeg, snježni pokrivač koji je preko noći zabijelio Biokovo debeo je 15 centimetara, na Zavižanu je izmjereno minus dva Celzijeva stupnja, udari bure na Pašom mostu dosežu 100 kilometara na sat... sažetak je to vremenske prognoze od prije dva desetljeća, koji danas zvuči poprilično nestvarno.

No, iako rijedak, snijeg u lipnju ipak nije nezabilježen. Te 2005. godine, u noći, s osmog na deveti lipnja, napadalo je čak 15 centimetara snijega koji je zameo Biokovo. Jadranom je, treći dan za redom, bjesnilo olujno nevrijeme, tijekom kojeg su nestala dva strana turista. Iako je bio iskusan nautičar, jahtu 65-godišnjeg Nijemca, Horsta Plegera, bura je tog proljeća nasukala na hrid, kod otoka Ista. Pod udarima vjetra, nautičar je pao u more i nestao, a njegova je supruga ispričala kako su valovi dosezali visinu i do pet metara.

Isprobajte arhivu Večernjeg lista Vremenski stroj još nismo izumili, ali zato vrlo sličnu funkciju ima naša digitalna arhiva. Povijest Hrvatske i svijeta na jednom mjestu. U našoj bogatoj arhivi sva su novinska izdanja. Pogledajte što se dogodilo na vaš rođendan, kako je Zagreb izgledao prije...zabavite se i educirajte klikom ovdje: https://arhiva.vecernji.hr/

U nevremenu koje je tada zahvatilo priobalje, nestao je i 63-godišnji Austrijanac, Jorg Kaufman. On je, nešto poslije 19 sati, viđen kraj otoka Škarda, južno od Paga, nakon čega ga je jaka bura odnijela na pučinu. Nestanak je prijavila njegova supruga, koja je boravila u autokampu Straško, na Pagu.

U divljanju bure, u Šibeniku bio je tada teško ozlijeđen Šime Grozdanić. Na nesretnog je čovjeka pao montažni koš koji je bio postavljen za turnir u košarci, povodom godišnjice smrti Dražena Petrovića. Grozdanić je zadobio potres mozga, no probudio se iz kome u šibenskoj bolnici. Tog 9. lipnja, prije dva desetljeća, DHMZ je najavio još deset dana hladnoće i niskih, ispodprosječnih temperatura.

No, iako je u meteorološkoj povijesti Hrvatske lipanj 2005. godine zapamćen kao jedan od meteorološki najbizarnijih, ta godina ipak nije i jedina u kojoj je priroda pokazala svoju ćud koja ne mari za datume na kalendaru. Repriza lipanjskog snijega dogodila se već 2006. godine, kada je bijeli pokrivač prekrio Kamešnicu, 3. lipnja snijeg je pao i na Biokovu, a na Zavižanu je te godine bilo izmjereno 12 centimetara snježnog pokrivača.