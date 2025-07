Lijevi opsjenari i lažna slika o šestero profesionalaca u Ustavnom sudu

Kao što na kugli zemaljskoj nema društva bez opsjena i opsjenara, tako nema ni ljudskog bića koje nije bilo izloženo njihovim obmanama i podvalama. Mi Hrvati ovih smo dana zbog jednog koncerta posebno izvrgnuti njihovu manipulativnom djelovanju, toliko snažno da se stječe dojam kako naše društvo vrvi opsjenarima, ponajviše onim ideološkim. Ne postoji, nažalost, znanstvena metoda uz pomoć koje bismo odredili koliko je takvih u društvu, ali utješno je to što ih barem možemo prepoznati. Nije to lako, jer ne razumijemo se baš svi u manipulativne tehnike kojima nas zasljepljuju, no istina uvijek nekako iziđe na svjetlo dana. Najnoviji je primjer Ustavni sud Republike Hrvatske.