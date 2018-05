Liječnici u nevjerici slušali kako se glava tuša našla u muškarčevu anusu

Liječnici bolnice Ram Manohar Lohia u New Delhiju u nevjerici su slušali 26-godišnjeg muškarca koji se pokušao opravdati kako mu je glava tuša zaglavila u rektumu.

Muškarac je rekao kako se poskliznuo dok se tuširao pa mu je glava tuša završila u rektumu i to duboko čak 15 centimetara.

Man has shower head removed from anus after slipping in shower. via /r/worldnews https://t.co/BqGs8v1hB6 pic.twitter.com/QktUaE4Yrv