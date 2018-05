Majka prestravljena: Nisam mogla spavati kad sam vidjela što je na fotografiji

Majka Laura Watson iz engleskog grada Newcastle upon Tyne zaprepastila se kada je malo bolje pogledala fotografiju koju je snimila tijekom izleta sa svojom obitelji.

Ona je, naime, fotografirala svoju 15-godišnju kćer Charlotte Hill ,devetogodišnjeg sina Byrina Watsona i 16-godišnjeg nećaka Jacka kako se penju po drvetu u šumi, no kasnije je otkrila kako se na fotografiji nalazi još jedna osoba.

Iza devetogodišnjaka se nazire poprilično jezivo lice još jednog djeteta iako je majka uvjerena kako u to vrijeme u parku nije bilo nikoga osim njih.

Foto: Facebook

Iako ne vjeruje u duhove i paranormalne aktivnosti, Laura kaže kako joj je ova fotografija promijenila mišljenje, a objavila ju je na svom Facebook profilu gdje je dobila veliku pažnju.

– Ovo je vrlo neobično i svi smo prestravljeni. Kćer i ja nismo mogle zaspati proteklu noć jer smo bile u strahu. Suprug je radio noćnu smjenu i bile smo same i u strahu da nas nije slijedio kući. Ljudi su mi preko Facebooka pisali da mole za nas – ispričala je ona za Mirror.

– Nisam vjerovala u ništa takvo dok nisam vidjela sama – ističe.

– Djeca su se odlučila popeti na drvo i ja sam ih fotografirala. Nikoga nije bilo iza njih sigurna sam. Optužuju me da sam to napravila u photoshopu, ali ni ne znam kako se to radi. Neki nagađaju kako je to duh dječaka koji se utopio u blizini prije nekoliko godina – ispričala je ova prestravljena majka.