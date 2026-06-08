Liječnica koja je pokušala spasiti dječaka u Velikoj Gorici: 'Ovo je jedna od najtežih intervencija'

Velika Gorica zavijena je u crno nakon tragedije koja se dogodila u jednoj osnovnoj školi, gdje je tijekom velikog odmora preminuo učenik. Dječak se ugušio tijekom jela, a unatoč brzoj reakciji učiteljica i djelatnika Hitne pomoći, nije mu bilo spasa.

Ravnatelj škole, koji je zbog šoka i tuge odbio stati pred kamere, potvrdio je da se nesretni događaj zbio oko 15 sati za vrijeme velikog odmora. Prema informacijama koje su mu prenijeli učenici i djelatnici škole, dječak je pojeo preveliki zalogaj hrane nakon čega je počeo pokazivati znakove gušenja. U pomoć su mu odmah priskočile učiteljice, a na mjesto događaja pozvana je i Hitna pomoć.

O dramatičnim trenucima za RTL je govorila dežurna liječnica Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Sanja Kos, koja je sudjelovala u intervenciji. 'Dijete je bilo pod velikim odmorom, živahno, skakalo, smijalo se. Jeo je krafnu i očito je udahnuo veći zalogaj u dišni put. Djeca koja su bila pored njega su rekla da je poplavio, prestao disati i izgubio svijet i srušio se. Pozvane su učiteljice koje su pozvale Hitnu pomoć i započele postupak oživljavanja", ispričala je liječnica.

Po dolasku hitne medicinske službe učiteljice su već provodile masažu srca i umjetno disanje. Dječak tada nije pokazivao znakove života. 'Nije disalo i nije mu radilo srce. Pristupili smo dalje postupku oživljavanja, do trenutka kada smo primijetili da dijete ne reagira. Još dodatno su se primijetile pojave sigurnih znakova smrti. Prekinuli smo oživljavanje u 15.35 minut', navodi Kos i dodaje da im je svima žao zbog tragičnog epiloga.

Reanimacija, koju su najprije započele učiteljice, a potom nastavili djelatnici Hitne pomoći, trajala je između 45 i 50 minuta. Kos za RTL ističe da je medicinski tim poduzeo sve što je bilo moguće kako bi spasio dječaka. 'Od naprednih mjera oživljavanja, lijekova, reanimacije. Iznimno nam je svima žao, iskrena sućut obitelji.'

Govoreći o ovakvim situacijama, liječnica pojašnjava kako se gušenja, nažalost, događaju te da je ključno na vrijeme prepoznati radi li se o lakšem ili težem obliku gušenja i odmah primijeniti odgovarajuću prvu pomoć. Kod lakšeg gušenja osoba može djelomično disati i kašljati, dok kod težeg gušenja prestaje govoriti, disati i kašljati. U takvim slučajevima potrebno je odmah reagirati udarcima između lopatica te, ako to ne pomogne, primijeniti Heimlichov zahvat kod osobe koja je pri svijesti. Prema riječima liječnice, u ovom slučaju dječak je vrlo brzo nakon početka gušenja poplavio, prestao disati i izgubio svijest.

Priznaje da je riječ o jednoj od najtežih intervencija s kojima se djelatnici hitne medicinske službe susreću. 'Emotivno je u svakom slučaju, uvijek je teško kada se nekome ovako nešto dogodi. Kod djece nam je najteže, kada sve napravite, a ne možete ga vratiti u život. Teško svima pada, od obitelji, učiteljica, koga u školi i nas djelatnika Hitne pomoći', ističe Kos. Kako bi se pružila psihološka podrška učenicima i djelatnicima škole, za utorak je najavljen dolazak kriznog tima Ministarstva koji će razgovarati s djecom, nastavnicima i ostalim zaposlenicima pogođenima ovom tragedijom.