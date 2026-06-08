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DJEČAK PREMINUO U ŠKOLI

Šef hitne o tragediji u Velikoj Gorici: 'Pokušali smo sve'

Hitna pomoć, Ilustracija
Foto: Milan Sabic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.06.2026.
u 18:18

Prema dosad dostupnim informacijama, dječaku je tijekom jela pozlilo nakon što mu je zalogaj zapeo u dišnim putovima.

Velika tragedija dogodila se u ponedjeljak u jednoj osnovnoj školi na području Velike Gorice, gdje je tijekom školskog odmora preminuo devetogodišnji učenik. Iz zagrebačke policije potvrdili su kako je riječ o nesretnom događaju. Prema dosad dostupnim informacijama, dječaku je tijekom jela pozlilo nakon što mu je zalogaj zapeo u dišnim putovima. Na mjesto događaja odmah je pozvana Hitna medicinska pomoć, no unatoč brzoj intervenciji i višestrukim pokušajima reanimacije, dječaku nažalost nije bilo spasa.

Za 24sata o slučaju je govorio šef hitne medicinske službe Siniša Golub, koji je istaknuo da su ekipe reagirale odmah po dojavi.- Bio sam u svojstvu dežurnog mrtvozornika tamo. Hitna je odradila ono što je mogla. Dječak je za vrijeme odmora jeo krafnu i, kako su nam rekle učiteljice i djeca, uzeo je preveliki zalogaj te ga je jednostavno udahnuo. Tragedija je velika svakako. Hitna je izašla odmah po dojavi, imali su desetak kilometara do škole. Izašla su dva tima, sve su probali što su mogli da mu pomognu - rekao je Golub za 24sata.

Dodao je i kako djelatnici škole nisu imali mnogo mogućnosti pomoći u takvoj situaciji. - Osoblje škole nije moglo puno napraviti. To je laičko oživljavanje kojim je teško pomoći nekome kada mu je zapriječen dišni put, nažalost - kazao je.

Podsjetimo, kako piše RTL Danas, riječ je o devetogodišnjem dječaku koji je pohađao drugi razred osnovne škole. Prema neslužbenim informacijama, tijekom jela je uzeo prevelik zalogaj krafne nakon čega je došlo do gušenja. 
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Ključne riječi
osnovna škola učenik škola Velika Gorica tragedija

Komentara 8

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PE
pero6
18:58 08.06.2026.

@patkovic ne bi, tako bi moglo kolabirati plućno krilo. Ali bi pomoglo ovo što juma kaže - traheotomija. samo to se nitko nestručan ne usudi. zamisli kakvu bi tužbu dobio da to netko napravi - čak i da spasi dijete, a kamoli da mu ne uspije. Ispalo bi da ga je on ubio nožem. Ono što nama nedostaje su - redovite edukacije iz prve pomoći. Ako firm/ustanova/organizacija ima x ljudi u zgradi, svaki 50-ti (najmanje) bi trebao znati pružiti prvu pomoć i biti redovito (1 godšnje) na tečaju obnove znanja. U ovom slučaju Heimlichov zahvat bi bio možda dovoljan. Kako god - tragedija, sućut obitelji.

DA
dallas1974
19:43 08.06.2026.

Na stranici Novog lista je naslov "Učenik se ugušio i školi: Stavio je dvije krafne u usta, Hitna ga nije uspjela spasiti".

DA
dallas1974
19:43 08.06.2026.

Na stranici Novog lista je naslov "Učenik se ugušio i školi: Stavio je dvije krafne u usta, Hitna ga nije uspjela spasiti".

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