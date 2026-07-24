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ČLAN POTPREDSJEDNIKOVA TIMA

Skandal u Tajnoj službi: Agent koji štiti JD Vancea našao se pod istragom, optužbe su ozbiljne

U.S. VP Vance boards Air Force Two after U.S. and Iran held high-level talks, at Emmen Military Air Base
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS/Ilustracija
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Autor
Dora Taslak
24.07.2026.
u 08:12
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Do istrage je došlo tjedan dana nakon što su se pojavile tvrdnje o navodnim frustracijama agenata zbog Vanceovih zahtjeva za osobna i obiteljska putovanja u zadnji tren

Agent američke Tajne službe, jedan od zaduženih za potpredsjednika JD Vancea, pod istragom je zbog optužbi za curenje osjetljivih informacija. Agencija nije otkrila detalje slučaja, no navela je da bilo kakvo ponašanje koje potencijalno ugrožava sigurnost zaštićene osobe neće biti tolerirano. "Član zaštitnog odjela potpredsjednika predmet je administrativne istrage, a potencijalno i kaznene istrage, zbog optužbi za kompromitaciju operativne i informacijske sigurnosti“, rekao je Anthony Guglielmi, glasnogovornik Tajne službe, za Fox News.

Do istrage je došlo tjedan dana nakon što su se pojavile tvrdnje o navodnim frustracijama agenata zbog Vanceovih zahtjeva za osobna i obiteljska putovanja u zadnji tren. Agenti su rekli da ih putovanja izvan protokola ponekad prisiljavaju da otkažu osobne planove i zahtijevaju da u žurbi izrađuju sigurnosne strategije.

Potpredsjednikov glasnogovornik kazao je, u izjavi za Fox News, da je obitelj zahvalna Tajnoj službi. "Iako je zaštita potpredsjednika s velikim političkim portfeljem i mladom i rastućom obitelji jedinstven izazov, agenti Tajne službe to čine s izvrsnošću svaki dan“, rekao je glasnogovornik.

Matthew Quinn, zamjenik direktora Tajne službe, istaknuo je kako posao zahtijeva apsolutnu predanost i disciplinu: "Naši agenti neumorno rade kako bi osigurali sigurnost i zaštitu zaštićenih osoba, istovremeno očuvajući normalnost u najvećoj mogućoj mjeri. Predani smo podršci našem osoblju, što zahtijeva predanost i disciplinu 24 sata dnevno. Ovo je posao koji zahtijeva apsolutnu predanost i disciplinu. Nema mjesta za kompromise.“
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Ključne riječi
curenje informacija tajna služba JD Vance

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