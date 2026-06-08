Dječak (9) u Velikoj Gorici preminuo nakon gušenja tijekom obroka u školi

Tragičan događaj potresao je u ponedjeljak Veliku Goricu. Učenik jedne osnovne škole preminuo je nakon što se tijekom obroka počeo gušiti hranom, doznaje RTL Danas iz izvora upoznatog sa slučajem.
Kako pišu novinarke RTL-a Dunja Stanković i Ivana Ivanda Rožić prema neslužbenim informacijama, riječ je o devetogodišnjem dječaku koji je pohađao drugi razred osnovne škole. Navodno je tijekom jela u usta istovremeno stavio dvije krafne, nakon čega je došlo do gušenja. Na mjesto događaja odmah je pozvana Hitna medicinska pomoć. Unatoč brzoj intervenciji i naporima djelatnika hitnih službi, dječaku nažalost nije bilo spasa.
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Žalosno, ali se događa. To se može dogoditi bilo kada. Kao klinac skoro sam se udavio jednim komadićem slanine. Pola prošlo, pola nije. Stari me okrenuo naglavačke, a stara udarala po leđima i na kraju sam ispljunuo.