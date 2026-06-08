Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HITNA NIJE USPJELA POMOĆI

Dječak (9) u Velikoj Gorici preminuo nakon gušenja tijekom obroka u školi

Dom zdravlja i Hitna pomoć u Metkoviću
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.06.2026.
u 17:22

Na mjesto događaja odmah je pozvana Hitna medicinska pomoć. Unatoč brzoj intervenciji i naporima djelatnika hitnih službi, dječaku nažalost nije bilo spasa.

Tragičan događaj potresao je u ponedjeljak Veliku Goricu. Učenik jedne osnovne škole preminuo je nakon što se tijekom obroka počeo gušiti hranom, doznaje RTL Danas iz izvora upoznatog sa slučajem. 

Kako pišu novinarke RTL-a Dunja Stanković i Ivana Ivanda Rožić prema neslužbenim informacijama, riječ je o devetogodišnjem dječaku koji je pohađao drugi razred osnovne škole. Navodno je tijekom jela u usta istovremeno stavio dvije krafne, nakon čega je došlo do gušenja. Na mjesto događaja odmah je pozvana Hitna medicinska pomoć. Unatoč brzoj intervenciji i naporima djelatnika hitnih službi, dječaku nažalost nije bilo spasa.

Ključne riječi
osnovna škola učenik dječak tragedija Velika Gorica

Komentara 15

Pogledaj Sve
Avatar Scuderia
Scuderia
17:31 08.06.2026.

Žalosno, ali se događa. To se može dogoditi bilo kada. Kao klinac skoro sam se udavio jednim komadićem slanine. Pola prošlo, pola nije. Stari me okrenuo naglavačke, a stara udarala po leđima i na kraju sam ispljunuo.

PU
puran
17:33 08.06.2026.

Iskrena sućut roditeljima i cijeloj obitelji i prijateljima .Dijete drago počivaj u miru Božjem. AMEN.

JF
Jure_Francetić
17:44 08.06.2026.

Jadno dijete, ovo je pretužno. Počivaj u miru maleni dječače!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!