Egzodus iz Bijele kuće: Ljudi bježe sa svojih položaja, pogledajte tko je sve napustio Trumpa

Bijela kuća pod vodstvom Donalda Trumpa suočava se s rekordnim odljevom viših dužnosnika koji napuštaju svoje položaje šest puta brže nego što je to bio slučaj u prvih osamnaest mjeseci mandata Georgea W. Busha, Baracka Obame i Joea Bidena. Prema analizi Partnership for Public Service, o čemu je prvi izvijestio The Hill, u Trumpovoj je drugoj administraciji dosad otišlo 27 ljudi koje je potvrdio Senat, što odgovara 11,4 posto svih takvih dužnosnika u kabinetskim resorima. U istom razdoblju prethodnici su u prosjeku imali tek 4,3 odlaska, dok je Bidenova stopa iznosila svega 0,4 posto. U Trumpovom prvom mandatu taj je broj bio 11. Prosječno su ti dužnosnici na dužnosti ostali osam mjeseci, nakon što su na potvrdu u Senatu čekali gotovo pet mjeseci. Za gotovo trećinu njih razdoblje čekanja bilo je dulje od samog trajanja službe. Samo u prva dva tjedna srpnja otišle su četiri osobe, među kojima i Tina Pierce, financijska šefica Ministarstva energetike, te general-major John Bartrum, podtajnik za zdravstvo u Ministarstvu za pitanja boraca. Među onima koji su napustili administraciju nalaze se i čelnici CDC-a, FDA-a, IRS-a i Ministarstva mornarice, kao i dva zamjenika tajnika, četiri glavna savjetnika i tri podtajnika.

Posebno je pogođen odjel za financije pod Scottom Bessentom, iz kojeg je otišlo šestero ljudi, te Ministarstvo zdravstva i ljudskih usluga pod Robertom F. Kennedyjem mlađim, koje je napustilo četvero. Kristi Noem smijenjena je s mjesta ministrice unutarnje sigurnosti krajem ožujka usred oštrih kritika zbog načina na koji je vodila imigracijsku politiku. Pam Bondi napustila je Ministarstvo pravosuđa usred rastućeg nezadovoljstva zbog postupanja s dokumentima vezanim uz Jeffreya Epsteina, dok je Lori Chavez-DeRemer podnijela ostavku u Ministarstvu rada u travnju nakon što je postala meta istraga zbog navodnog neprimjerenog ponašanja. Zamjena za Bondi još nije potvrđena. Trump je prošlog mjeseca nominirao vršitelja dužnosti Todd Blanchea, a Odbor za pravosuđe Senata trebao je glasati o upućivanju njegove kandidature na plenum.

Tulsi Gabbard odstupila je s mjesta direktorice nacionalne obavještajne službe 22. svibnja, navodeći da je njezinu mužu dijagnosticiran iznimno rijetki oblik raka kostiju. Njezin odlazak, koji je formalno stupio na snagu 30. lipnja, uslijedio je nakon mjeseci napetosti oko politike prema Iranu. Trump je na privremeno mjesto postavio Billa Pultea, nekretninskog poduzetnika koji je prethodno vodio Federalnu agenciju za financiranje stambenih kredita. Ta je odluka odmah izazvala oštre reakcije među republikanskim senatorima, pa je predsjednik bio prisiljen novinarima u Ovalnom uredu poručiti da Pulte neće biti trajno rješenje. Nadalje, kako piše Daily Mail Joe Kent, direktor Nacionalnog centra za protuterorizam, podnio je ostavku u ožujku uz obrazloženje da "u dobroj savjesti" ne može podržati rat.

Prazna se mjesta ne popunjavaju brzo. Trump je dosad predložio samo 578 kandidata za potvrdu Senata, što je najmanji broj barem od vremena Ronalda Reagana i 14 posto ispod prosjeka prethodnika. Od 1. siječnja nominirao je tek 126 osoba. Jaz se popunjava vršiteljima dužnosti koje predsjednik može imenovati sam, bez senatskog saslušanja, potvrde i često bez javne najave. Operacija zapošljavanja u Bijeloj kući dodatno je opterećena. Nime, samo devet djelatnika zaduženo je za regrutaciju i provjeru kandidata za tisuće državnih poslova, od kojih je petero na dužnosti manje od godine dana. Obama je imao 14, a Biden 17 takvih djelatnika.

Odljev se događa u trenutku kada Trump ulazi u izbore u studenome dok se rat s Iranom ne smiruje. Glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales izjavila je da predsjednik ima "najtalentiraniji kabinet u američkoj povijesti" koji svakodnevno provodi "agendu Amerika na prvom mjestu". Istaknula je da su u nešto više od godine dana ostvarili najsigurniju granicu u povijesti, najveće smanjenje poreza za srednju klasu i najnižu stopu ubojstava od 1900. godine, te da će administracija nastaviti neumorno raditi na Trumpovoj agendi, piše Daily Mail.

Javno mnijenje, međutim, ne prati tu sliku. Prema anketi Daily Maila i JL Partnersa provedenoj između 17. i 20. srpnja među 1021 registriranim biračem, Trumpova je popularnost pala na 44 posto, dok ih 56 posto ne odobrava njegov rad. Demokrati među vjerojatnim biračima vode s 50 prema 41 posto. Gotovo polovica ispitanika, 49 posto, sada smatra da je pokretanje vojne akcije protiv Irana bilo pogrešno, a samo 32 posto podržava tu odluku.

Jedina dužnost koja nije doživjela smjenu jest mjesto šefa osoblja. Susie Wiles drži ga od početka drugog mandata i time je već nadmašila četvoricu muškaraca koji su se izmjenjivali na toj poziciji između 2017. i 2021. Daily Mail je u lipnju izvijestio, pozivajući se na pet izvora, da Wiles, tiho planira odlazak nakon izbora, frustrirana nedavnim imenovanjima u kabinet i iscrpljena od liječenja raka. Ona je te tvrdnje o napetostima s predsjednikom odbacila kao apsurdne a na društvenoj mreži X napisala da ne ide nigdje.