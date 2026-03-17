Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Poslušaj
SURADNJA

Lidl i UEFA pokreću jedinstveno strateško partnerstvo

Lidl i UEFA
Promo
VL
Autor
Promo
17.03.2026.
u 14:05

Lidl je službeni globalni partner UEFA-inih ženskih i muških nacionalnih natjecanja, a sada Lidl postaje UEFA-in Take Care Nutrition i lokalni partner te kroz ovo partnerstvo stvara društvenu vrijednost povezivanjem sporta i osviještene prehrane.

Tvrtke Schwarz grupe jačaju svoju predanost europskom nogometu uz dugoročno strateško partnerstvo s Europskim nogometnim savezom (UEFA) – prvo u povijesti UEFA-e. Obje strane kombiniraju svoju stručnost kako bi donijele osviještenu prehranu i aktivan način života, od europskog profesionalnog nogometa do samih temelja sporta. Suradnja je više od tradicionalnog sponzorstva i stvara opipljivu društvenu vrijednost kroz UEFA-ine obrazovne programe.

Fokus na školski sport i obrazovne programe

Središnja komponenta partnerstva je predanost lokalnim nogometnim zajednicama. Nadograđujući svoju prisutnost na velikim turnirima, Lidl unosi svoju stručnost u zdravoj i osviještenoj prehrani u UEFA-ine obrazovne i programe za mlade kako bi stvorio pozitivan utjecaj na same temelje europskog sporta. Kao partner UEFA-inog programa Nogomet u školama, Lidl pomaže integrirati osviještenu prehranu, sport i tjelesnu aktivnost u svakodnevni život djece diljem Europe. U tu svrhu UEFA i Lidl zajednički razvijaju paneuropsku digitalnu platformu koja podržava nacionalne nogometne saveze u pružanju visokokvalitetnog i inkluzivnog nogometa u školama i lokalnim klubovima. Platforma nudi praktične smjernice i objedinjuje nogomet, obrazovanje i zdravu prehranu. Između ostalog, uključuje online tečajeve za nastavnike i trenere kako bi im pomogli u promicanju aktivnog načina života kroz sadržaje prilagođene uzrastu.

Lidl i UEFA nastavljaju graditi na uspjehu Lidlovog kampa za mlade 2025. kako bi dugoročno inspirirali i podržali mlade nogometne talente. Uz to, Lidl preuzima ulogu službenog UEFA-inog partnera za osviještenu prehranu (Take Care Nutrition partner).

Lidl je predan podršci mjestima gdje počinju velike nogometne karijere

Strast prema sportu i kretanju često traje cijeli život, a obično počinje upravo u lokalnim sportskim klubovima – tamo se postavljaju temelji za osviješten i aktivan život. Kao partner UEFA-inih nagrada za doprinos lokalnom sportu (Grassroots Awards), Lidl dodatno jača nogometnu bazu. Ove nagrade svake godine su priznanje izvanrednim projektima, inicijativama i klubovima iz svijeta neprofesionalnog nogometa. Tijekom UEFA-inog tjedna lokalnog sporta (Grassroots Week) u rujnu, Lidl kao glavni partner i UEFA zajedno slave nogomet u zajednicama diljem Europe.

Jens Thiemer, glavni direktor za korisnike Lidl Internationala: „Ciljano razvijamo našu suradnju s UEFA-om i stvaramo održivu dodanu vrijednost za društvo s našim prvim strateškim partnerstvom UEFA-e. Uz pomoć UEFA-e i uz moć nogometa, donosimo našu stručnost u osviještenoj prehrani upravo tamo gdje se čini razlika: trenerima, roditeljima i djeci u lokalnim sportskim sredinama. Uostalom, društvene promjene ne događaju se samo na velikim stadionima, već prvenstveno na školskim igralištima i u lokalnim klubovima.“

Priča o uspjehu ide i u produžetke

Lidl je partner UEFA-e od 2024. godine, a u budućnosti će djelovati kao službeni globalni partner UEFA-inog ženskog nacionalnog nogometa i službeni globalni partner UEFA-inog muškog nacionalnog nogometa. Do 2030. godine Lidl će tako podržavati brojna prestižna natjecanja u europskom ženskom i muškom nogometu, uključujući UEFA EURO 2028. u Ujedinjenom Kraljevstvu i Republici Irskoj, kao i UEFA EURO 2029. u Njemačkoj. Ova suradnja uključuje kvalifikacije za Europsko prvenstvo za žene 2026. i 2028., UEFA Ligu nacija za žene 2027. i 2029., kao i UEFA Europsko prvenstvo za žene 2029. U muškim natjecanjima, Lidl će podržati Europsko prvenstvo u nogometu 2028., UEFA Ligu nacija 2027. i 2029., Europsko prvenstvo u nogometu za igrače do 21 godine 2027. i 2029., kao i UEFA Europsko prvenstvo u futsalu 2026. i 2030.

Zajedničke vrijednosti kao temelj suradnje

Lidlove temeljne vrijednosti: učinkovitost, poštovanje, povjerenje, jednostavnost i pripadnost, oblikuju svakodnevno poslovanje tvrtke, a preslikavaju se i na sportska natjecanja, bilo da je riječ o vrhunskom sportu ili lokalnim klubovima. S druge strane, UEFA se snažno zalaže za integritet, jednake mogućnosti i ujedinjujuću moć sporta.

Direktor marketinga UEFA-e Guy-Laurent Epstein izjavio je: „Oduševljeni smo što možemo pozdraviti Schwarz grupu kao našeg prvog strateškog korporativnog partnera. Zajedno udružujemo snage kako bismo oblikovali budućnost europskog nogometa na održiv, odgovoran i konkurentan način. Zajedno s Lidlom iskoristit ćemo snagu nogometa kako bismo strast prema tjelesnoj aktivnosti i osviještenoj prehrani prenijeli izvan profesionalnog sporta u nogomet na lokalnoj razini.“

Održivost i učinkovitost resursa

Uz Lidl, dio strateškog partnerstva između tvrtki Schwarz grupe i UEFA-e je i PreZero. Svojom stručnošću u očuvanju resursa i kružnom gospodarstvu, PreZero doprinosi suradnji u okviru velikih sportskih događaja. Strateško partnerstvo s tvrtkama Schwarz grupe stvara obvezujući okvir za prevođenje zajedničkih vrijednosti u dugoročne programe – s ambicijom stvaranja društvenog utjecaja izvan profesionalnog nogometa.

Ključne riječi
UEFA Lidl

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!