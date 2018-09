Licemjerje sprečava Katoličku Crkvu u konačnom obračunu s pedofilijom

Tumačeći evanđeosko čitanje od ove nedjelje o farizejima i licemjerju, dubrovački biskup mons. Mate Uzinić osvrnuo se i na aktualni problem s pedofilijom u Crkvi, odnosno s licemjerjem među klerom koje je dovelo do toga zla.

– Mogli bismo reći da smo i mi, kad kažem mi, onda osobito mislim na nas koji u Katoličkoj Crkvi imamo vodeću ulogu, postali svojevrsni sinonim za licemjerje. Kako drukčije nazvati skandale koji posljednjih godina potresaju Katoličku Crkvu, a kojima se u medijima osobito bavimo posljednjih dana – zapitao se u svojoj ovonedjeljnoj propovijedi, objavljenoj na internetskim stranicama svoje biskupije, dubrovački biskup.

Zloporaba moći

– Ne ulazeći u procjenu nekih navoda koji su posljednjih dana podigli prašinu, a s potpunim povjerenjem u papu Franju i njegova nastojanja koja su osobito bila glasna u njegovim nedavnim irskim susretima, želio bih samo reći da je upravo licemjerje ono što nas je spriječilo u odlučnom suočavanju s ovim problemom u Katoličkoj Crkvi i što nas sprečava u konačnom razračunavanju s njim – rekao je mons. Uzinić o pedofilskim skandalima, dodajući kako je licemjerje i razlog zašto se u Katoličkoj Crkvi više primjećuje taj problem nego li u drugim vjerskim zajednicama i organizacijama, a „što ide sve dotle da smo mnogima mi katolički svećenici postali sinonim za pedofile“.

– I sâm sam u nekoliko navrata mogao osjetiti posljedice takvog poistovjećivanja. Iako mi je ovo teško prihvatiti i na neki način se osjećam i sam kao žrtva, s velikom većinom dobrih katoličkih svećenika i biskupa koji vjerno i predano obavljaju svoje svećeničko poslanje, ovo ipak donekle mogu razumjeti. Naime, radi se o tome da smo mi, mi katolički svećenici i biskupi, oni koji smo svima drugima držali i držimo moralna predavanja – što je naša dužnost i što trebamo i dalje činiti jer ako to mi nećemo činiti, tko će – a ovi skandali u javnosti ostavljaju dojam da smo istodobno upravo mi oni koji su, prikrivajući pedofiliju u Crkvi i opredjeljujući se za zaštitu zločinaca, a ne žrtava, sebi i svojima dopustili i dopuštamo najgore moguće oblike nemorala – rekao je biskup Uzinić.

– Znam da većina svećenika i biskupa s tim nisu imala i nemaju ništa. Ali očito je da ima onih koji su imali i imaju. Papa Franjo ovo licemjerje kojim se prikrivala pedofilija u Crkvi, kao i neka druga devijantna ponašanja svećenika, s pravom označava pojmom klerikalizmom. Jer što li je drugo nego klerikalizam, a s njim i licemjerje, misliti da je svećenicima dopušteno nešto što drugima nije? I što li je nego klerikalizam i licemjerje zloporaba moći i zlostavljanje savjesti i toleriranje spolnog zlostavljanja za koje je papa Franjo na početku mise u Dublinu od Boga tražio oprost – zapitao se mons. Uzinić i dodao kako je to ponašanje koje je Isus najviše osuđivao, a i danas osuđuje po evanđelju koje nam je naviješteno, ali i po osudi suvremenog svijeta, osobito medija, koji s pravom u Katoličku Crkvu i njezine službenika upire prstom tražeći odgovore.

Traženje oprosta od žrtava

– Najčešće različite medije zbog toga prokazujemo kao one koji nas ne vole. Možda je to i istina. No ja bih u ovoj stvari, koliko god da se ponekad imao drukčiji dojam, a imao se ne zbog njihovih izvještaja nego zbog našeg licemjerja, želio istaknuti njihovu pozitivnu ulogu. Otkrivajući slučajeve i senzibilizirajući javnost za tu temu u Katoličkoj Crkvi, oni su nam pomogli istini, koje ni mnogi od nas nisu bili dovoljno svjesni, konačno pogledati u oči. U glasu medija, kao i općenito u glasu današnjeg svijeta i vremena, želim zato danas prepoznati proročki glas kojim Bog sve nas u Katoličkoj Crkvi, a posebno nas, posvećene osobe, svećenike i biskupe, uključujući i Svetog Oca, poziva na obraćenje – rekao je biskup Uzinić.

– Osobito je bilo važno susretanje sa žrtvama i traženja oprosta od njih. U tome traženju oprosta, koji je nažalost dosta kasnio, prednjačili su i prednjače papa Benedikt XVI. i papa Franjo. Ovom treba dodati i brojne druge važne korake, poput promjene procesnog prava u Katoličkoj Crkvi koje je postalo puno djelotvornije i jasnije. Bojim se, međutim, da uz sve korake koje smo poduzeli i poduzimamo u borbi s pedofilijom u Crkvi, kao i s drugim oblicima nemoralnog ponašanja među posvećenim osobama, još uvijek nismo dovoljno sazreli za onaj odlučni korak, a on je izbacivanje iz Katoličke Crkve bilo kakvog oblika licemjerja – poručio je biskup Uzinić.

