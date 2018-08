Irski premijer: Vrijeme je da se Crkva makne iz centra društva

Irska, zemlja duboko prožeta katoličanstvom, do sada je samo dva puta ugostila papu. Prvi posjet, onaj Ivana Pavla II. 1979. godine koji će se pokazati izuzetno bitnim, bio je trijumfalan.

No te je godine bilo nezamislivo da ga dočeka premijer koji se izjasnio kao homoseksualac, kao što je Leo Varadkar (39) prošlog vikenda dočekao papu Franju. Ne samo to, Varadkar bi vjerojatno bio u zatvoru jer se homoseksualnost kažnjavala.

Najmlađi premijer

Dva posjeta papa luk su koji spaja dva momenta irskog društva koje je u ovih 40-ak godina prošlo duboke promjene u odnosu prema Crkvi. Ako je posjet Ivana Pavla II. predstavljao vrhunac lojalnosti Vatikanu, sada je vrijeme kad društvo, u kojem se u međuvremenu iznijansirala razlika između vjere i Crkve, promišlja kakav odnos prema Crkvi treba.

Brojni skandali u Crkvi, zlostavljanja djece, neljudski uvjeti života neudanih majki u domovima pokraj kojih su pronađene masovne grobnice djece, izrabljivanje majki i djece u lancima praonica, oduzimanja djece, ilegalna posvajanja... ne idu na dušu samo Crkvi već i pasivnoj državi. Ili, kao što je primijetio povjesničar Russel Shorto, Irska je primjer onoga što se događa kad vlada dozvoli Crkvi da funkcionira kao religija, ali i kao država kad joj to odgovara.

Varadkar je ponudio Vatikanu “novi dogovor” i novi odnos koji “zbog isprepletenih povijesti i zajedničkih grešaka i odgovornosti više ne može biti takav da religija bude u središtu društva, već takav u kojem i dalje ima važno mjesto”, ali i pozvao da se u istragama zločina s riječi prijeđe na djela.

Varadkar, sin liječnika iz Indije i majke Irkinje, rođen je 1979., kad je prvi put papa posjetio Irsku, ali i kad su se pojavile pukotine u simbiozi države i Crkve. Te je godine legalizirana kontracepcija, 1993. dekriminalizirana je homoseksualnost, 1996. legaliziran je razvod, 2015. homoseksualni brakovi, a ove godine liberaliziran je zakon o prekidu trudnoće.

Irski premijer, liječnik, odgajan je u katoličkoj vjeri i završio je katoličke škole. To i ne iznenađuje jer 90 posto javnih škola vodi Katolička crkva, neupitan autoritet, veći i od države. Stoga je snažan udar na moralne sklopove izazvalo otkriće skandala koje su Crkva, ali i država zataškavale.

Razočaranje Crkvom bilo je ogromno: u jeku skandala na misama je pobrojeno tek dva posto redovnih pohoditelja, a od zemlje koja je izvozila svećenike Irska je postala zemlja koja ih uvozi iz Afrike.

No bilo bi nefer reći da je otklon došao samo zbog skandala. Već i ranije, kad se Irska otvorila i u do tada homogeno društvo počela primati useljenike, koje Varadkar – inače najmlađi premijer – simbolizira, te uz dolazak masovnih medija, ta je država pratila globalni trend udaljavanja od organizirane religije.

– Utjecaj se od Katoličke crkve pomaknuo prema državi i medijima. Život je sekulariziran, socijalni odnosi su postali manje formalni. Rigidni socijalni protokoli koji su upravljali odnosima djece i roditelja, muškaraca i žena su se otopili, ali katolička je kultura i dalje jaka. Irci su se odmakli od ortodoksne vjere i sad je koriste na kreativan način – piše Tom Inglis sa sveučilišta u Dublinu.

Takav presjek heterogenog i individualiziranog društva i promjene premijer je objasnio papi.

Modernizirani zakoni

– Modernizirali smo zakone, shvaćajući da brakovi ne uspiju uvijek, da žene trebaju imati pravo donositi odluke i da obitelji dolaze u mnogo prekrasnih oblika, one s djedovima i bakama, s partnerima istog spola, razvedenim i ponovno oženjenima i samohranim roditeljima – kazao je.

I on je integrirani član društva: njegov je partner također liječnik, ali on i utjelovljuje konzervativnu političku i gospodarsku agendu stranke Fine Gael, koju je iznosio i kao ministar prometa, zdravstva, socijalne zaštite, poduzetništva te obrane i sada, kao premijer, i koja je iznenađenje za sve one koji misle da homoseksualci ne dolaze iz svih političkih opcija.

>> Pogledajte video - Štrak u brodogradilištu 3. maj