Slučaj Lika – napuklina u zidinama institucije koja bi trebala biti utočište

U surovom ličkom zavičaju, u kojem je i svjetlost Nikole Tesle proizašla iz kamena i šutnje, odjeknula je vijest koja ne ranjava samo lokalnu zajednicu, već razdire samu supstancu onoga što ispovijedamo kao kršćansko poslanje. Slučaj visokorangiranog svećenika optuženog za sustavno zlostavljanje maloljetnog sjemeništarca ponovno je pokazao duboku napuklinu u zidinama institucije koja bi trebala biti utočište, a ne mjesto iznevjerenog povjerenja. Službena priopćenja koja pristižu iz biskupijskih ureda često zvuče kao hermetični tekstovi u kojima se istina nastoji obuzdati jezikom procedure. Crkveni govor prema javnosti postao je sterilan, lišen krvi i suza, sveden na formule o "nultoj toleranciji" i "proceduralnoj korektnosti".