Most o problemu koji je ekalirao u Lici: 'Ljudi već danima ručno kopaju i odvoze otpad, ovo je organizirani kriminal'

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot upozorio je u utorak u Otočcu na problem nezakonitog zbrinjavanja otpada na području Like, ustvrdivši kako postoje ozbiljne indicije o sustavnom dovoženju, zakapanju i naknadnom uklanjanju otpada s ciljem prikrivanja tragova.

Problem je eskalirao tijekom posljednjih godinu i pol dana, rekao je Troskot na konferenciji za novinare, ustvrdivši kako je riječ o izravnoj ugrozi zdravlja građana i sigurnosti prostora, te organiziranom kriminalu s nacionalnim i međunarodnim elementima. "Ovo nije izoliran slučaj, nego hobotnica koja uključuje lokalne strukture, državne institucije i međunarodne aktere. Svjedočimo organiziranom kriminalu koji izravno ugrožava zdravlje ljudi i okoliš“, poručio je Troskot.

Županijska vijećnica Mosta u Ličko-senjskoj županiji, Anamarija Jurković iznijela je konkretna svjedočanstva s terena, navodeći kako se otpad godinama dovozi, zakopava, pali i ponovno premješta. „Imamo stotine fotografija i videozapisa. Ljudi već danima ručno kopaju i odvoze otpad nepoznatog podrijetla. To što se sada radi ne rješava problem, nego ga pokušava prikriti“, upozorila je. Dodala je kako su građani pokrenuli peticiju te najavila nastavak prikupljanja dokaza koji će biti proslijeđeni nadležnim institucijama.

Troskot je upozorio na moguće prisustvo opasnih tvari poput PFAS-a, azbesta i teških metala te naglasio potrebu za hitnim i sustavnim testiranjem vode na području cijele Like. „Jednokratna testiranja nisu rješenje. Potreban je kontinuirani monitoring dok se sva odlagališta ne saniraju u potpunosti“, istaknuo je, prozvavši državne institucije zbog, kako navodi, neadekvatne reakcije i prikrivanja stvarnog stanja, upozorivši da sanacija odlagališta nije predviđena u državnom proračunu do 2028. godine.

„O kakvom stupu stabilnosti i zajedništva govori premijer kada Lika postaje europsko smetlište i kada su zdravlje i sigurnost ljudi ozbiljno ugroženi?“ upozorio je Troskot, reagirajući na posjet premijera Plenkovića Lici. Zastupnik Mosta kaže kako su ključni akteri povezani s aferama otpada i dalje na slobodi, uključujući bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića, za kojeg tvrdi da se nalazi izvan Hrvatske, dok osobe povezane s cijelim slučajem i dalje nesmetano djeluju.

„Smeće se ne sanira nego premješta, a građanima se prodaje priča o zelenoj tranziciji dok im se istovremeno ugrožava zdravlje i kvaliteta života“, poručio je, te upozorio na rast cijena vode, mogućnost daljnjeg dovoza otpada iz drugih dijelova Hrvatske te izostanak konkretnih mjera Vlade.