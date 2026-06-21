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VELIKI ULOG

Stigli u Švicarsku na pregovore koje prati cijeli svijet, Vance otkrio prioritete

U.S. Vice President Vance en route to Zurich, Switzerland at Joint Base Andrews
ELIZABETH FRANTZ/REUTERS
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
21.06.2026.
u 09:11

Visoki američki i iranski dužnosnici stigli su u Švicarsku, gdje danas počinju mirovni pregovori usmjereni na iranski nuklearni program i prekid vatre u Libanonu. Američki potpredsjednik JD Vance uoči sastanka poručio je kako će upravo ta dva pitanja biti u središtu razgovora koji se održavaju u sjeni novih napetosti oko Hormuškog tjesnaca.

Američki potpredsjednik JD ⁠Vance stigao je u nedjelju u Švicarsku na mirovne pregovore s iranskim dužnosnicima, četiri dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dvije zemlje. Vance ‌i njegova supruga sletjeli su u zračnu bazu Emmen blizu Luzerna u 5,59 sati, rekao je glasnogovornik. U subotu je visoki iranski pregovarački tim stigao Buergenstock gdje se trebaju održati mirovni pregovori sa SAD-om, izvijestili su iranski državni mediji.

Iransko izaslanstvo predvodi glavni pregovarač Mohamad Baker Kalibaf, a u njemu su i ministar vanjskih poslova Abas Arakči te nekoliko drugih visokih dužnosnika. Razgovori, koji će se održati uz stroge sigurnosne mjere, uz iranske i američke dužnosnike okupljaju i regionalne posrednike, uključujući Katar i Pakistan. Ovi razgovori, koji su prije svega usmjereni na iranski nuklearni program, planirani su za obnovljivo razdoblje od 60 dana nakon što su privremeni sporazum potpisali u srijedu predsjednici Donald Trump i Masud Pezeškijan kako bi se okončao gotovo četveromjesečni rat.

No čak i prije nego što su pregovori započeli, pojavile su se prepreke zbog nastavka borbi u Libanonu, unatoč klauzuli u privremenom sporazumu koja predviđa prekid neprijateljstava na svim frontama bez iznimke. Teheran je posljedično najavio zatvaranja Hormuškog tjesnaca kao odmazdu. Očekuje se da će razgovori trajati "nekoliko dana", rekao je JD Vance novinarima prije odlaska iz Sjedinjenih Država u subotu navečer, dodajući da će u Švicarskoj moći ostati samo "dan ili dva". "Nadam se da ćemo postići napredak po pitanju nuklearnog programa i prekida vatre u Libanonu. To su dvije glavne točke na koje mislim da ćemo se usredotočiti", rekao je.

Nakon obnovljenih sukoba u Libanonu, središnje zapovjedništvo iranske vojske objavilo je da će "Hormuški tjesnac biti zatvoren za pomorski promet", što je "prva mjera kao odgovor na neprijateljsko kršenje obveza". Zaprijetilo je "daljnjim mjerama" ako bude potrebno "kako bi se neprijatelja prisililo da ispuni svoje obveze". Ponovno otvaranje tjesnaca jedna je od ključnih točaka američko-iranskog memoranduma o razumijevanju.  Američka vojska poručila je da je taj ključni plovni put i dalje otvoren i da američke snage prate situaciju kako bi osigurale nastavak prometa. Američki predsjednik izjavio je u subotu da bi Sjedinjene Države mogle uvesti naplatu prolaza kroz Hormuški tjesnac ako pregovori s Iranom propadnu nakon trenutačno planiranog 60-dnevnog primirja, prenosi France Presse.
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U.S. Vice President Vance en route to Zurich, Switzerland at Joint Base Andrews
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