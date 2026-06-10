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DISKRETNO SNIMANJE

Pojavio se zabrinjavajući trend: Njemački grad zabranjuje ovu vrstu naočala na bazenima, evo zašto

Ilustracija
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
10.06.2026.
u 21:24

Njemački grad Potsdam planira zabraniti korištenje pametnih naočala s ugrađenim kamerama i mikrofonima u gradskim bazenima i saunama. Odluka dolazi nakon sve češćih slučajeva neovlaštenog snimanja i objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama, pri čemu su žrtve često žene koje nisu ni svjesne da su snimane.

Gradski vijećnici Potsdama podržali su inicijativu kojom bi se pametne naočale s mogućnošću snimanja službeno zabranile u objektima kojima upravlja gradska tvrtka za bazene i rekreaciju. Zabrana bi trebala biti navedena u kućnom redu i pravilima korištenja bazena, a njezina provedba očekuje se nakon formalnog usvajanja, piše Fenix-magazin.

Povod za ovu mjeru, među ostalim, predstavljaju takozvani „Rizz“ videi, internetski trend u kojem pojedinci tajno snimaju razgovore i susrete sa ženama te snimke naknadno objavljuju na društvenim mrežama poput TikToka, Instagrama i YouTubea. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da pametne naočale omogućuju diskretno snimanje bez vidljivih znakova da je kamera uključena. Mnogi snimljeni razgovori djeluju potpuno uobičajeno i bezazleno, zbog čega osobe koje se nalaze pred kamerom često ne sumnjaju da će se njihove snimke kasnije pojaviti na internetu.

Nakon objave na društvenim mrežama, sadržaj nerijetko postiže milijunske preglede, dok se osobe prikazane u videima mogu naći u ponižavajućem ili neugodnom kontekstu bez vlastitog pristanka. Prijedlog zabrane podnijela je vijećnička skupina Zeleni/Volt. U obrazloženju se navodi kako posjetitelji bazena i sauna imaju legitimno pravo na boravak bez nadzora i straha od neovlaštenog snimanja.

Predlagatelji upozoravaju da uređaji poput pametnih naočala omogućuju izradu fotografija i videosnimaka bez mogućnosti da osobe u blizini odmah primijete da su snimane. Jedan od najvećih izazova u provedbi zabrane jest činjenica da mnogi modeli pametnih naočala izgledaju gotovo identično običnim dioptrijskim ili sunčanim naočalama.

U Potsdamu zbog toga planiraju dodatno educirati zaposlenike bazena kako bi mogli prepoznati uređaje koji imaju ugrađene kamere i mikrofone. Prema riječima gradskog pročelnika za mlade, obrazovanje, kulturu i sport Torstena Wiegela, u gradskim bazenima već postoji zabrana fotografiranja i snimanja elektroničkim uređajima, a pametne naočale ubuduće će biti izričito navedene u pravilima.

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naočale bazen

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