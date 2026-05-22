Emily Ryall: Moderna sportska kultura često glorificira igranje unatoč boli

Dr. sc. Emily Ryall jedna je od najistaknutijih suvremenih figura u području filozofije sporta. Kao profesorica na Sveučilištu Gloucestershire i kao bivša predsjednica Britanske udruge filozofije sporta (British Philosophy of Sport Association), godinama se bavi etičkim pitanjima natjecanja, rizika i odgovornosti u sportu. Njezin rad obuhvaća teme poput uloge tehnologije i VAR-a, transrodnosti u sportu te moralnih dilema u treniranju opasnih disciplina.



Osim akademskog rada, Ryall aktivno sudjeluje u radu sportskih odbora i često surađuje s medijima poput BBC-ja kada su u pitanju etičke kontroverze u sportu. Posebno je poznata po konceptu “prosvijećenog rizika”, ideji da sport ne smije postati potpuno sterilan i siguran jer bi time izgubio dio svoje suštine, ali da se rizikom mora upravljati odgovorno i etički.