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'NISU POŠTIVALI BLOKADU'

Američki projektil pogodio tanker: Trojica mornara nestala u Omanskom zaljevu

CENTCOM
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
10.06.2026.
u 22:26

Prema navodima CENTCOM-a, posada "više puta nije postupila u skladu s uputama američkih snaga" i nije poštivala američku blokadu Hormuškog tjesnaca

Tri indijska mornara nestala su nakon što je američka vojska onesposobila tanker za prijevoz nafte u Omanskom zaljevu, prenosi BBC. Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je na platformi X da je zrakoplov ispalio "precizno streljivo" u strojarnicu broda pod zastavom Palaua.

Prema navodima CENTCOM-a, posada "više puta nije postupila u skladu s uputama američkih snaga" i nije poštivala američku blokadu Hormuškog tjesnaca. Indijska vlada objavila je da su tri indijska mornara nestala i da je 21 indijski član posade spašen nakon napada na tanker Settebello kod obale Omana.

"Ciljanje komercijalnih brodova i civilne infrastrukture u regiji mora prestati", navela je indijska vlada. Američka vojska blokirala je pristup iranskim lukama nakon što je Teheran efektivno zatvorio Hormuški tjesnac kojim je inače prolazila petina svjetskih zaliha nafte i plina. Američke snage su od početka blokade 13. travnja onesposobile osam i preusmjerile 134 broda.
Ključne riječi
Indija SAD tanker Hormuški tjesnac

Komentara 1

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SL
slavenZadravec
22:36 10.06.2026.

Znači, još jedan zločin.

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