Neočekivani posrednik između Kijeva i Kremlja: Oligarh donio ključnu poruku Putinu

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je imao "vrlo pozitivan" telefonski razgovor s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Zahvalio je dvojici dužnosnika na njihovoj spremnosti da u sljedećim tjednima intenziviraju diplomatske napore usmjerene na okončanje ruskog rata protiv Ukrajine. "Razumijemo koliko je svjetska pozornost usmjerena na situaciju oko Irana, ali naš zajednički cilj mira u Europi ostaje na dnevnom redu", rekao je Zelenski.



