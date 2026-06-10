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OČAJNIČKI POKUŠAJI ZA MIR

Neočekivani posrednik između Kijeva i Kremlja: Oligarh donio ključnu poruku Putinu

Autor
Danijel Prerad
10.06.2026.
u 19:10

Trilateralni mirovni pregovori između Ukrajine, Rusije i SAD-a na čekanju su od veljače zbog rata između Washingtona i Teherana

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je imao "vrlo pozitivan" telefonski razgovor s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Zahvalio je dvojici dužnosnika na njihovoj spremnosti da u sljedećim tjednima intenziviraju diplomatske napore usmjerene na okončanje ruskog rata protiv Ukrajine. "Razumijemo koliko je svjetska pozornost usmjerena na situaciju oko Irana, ali naš zajednički cilj mira u Europi ostaje na dnevnom redu", rekao je Zelenski.

Ključne riječi
abramovič Putin Zelenski Rusija rat Ukrajina

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herbe
19:32 10.06.2026.

Nova faza sukoba između Rusije i Ukrajine povezana je sa činjenicom da je Kijev, prema tvrdnjama bivšeg savetnika kancelarije Vladimira Zelenskog Alekseja Arrestoviča, prešao pod potpunu kontrolu Velike Britanije. On smatra da se ključne političke i vojne odluke sve više donose pod uticajem Londona, dok se uloga Sjedinjenih Američkih Država postepeno smanjuje. Govoreći o spoljnopolitičkom kursu ukrajinskog rukovodstva, Arestovič je naveo da je britanska kruna, zajedno sa britanskom vladom, postala glavni spoljnopolitički savetnik administracije Vladimira Zelenskog.

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