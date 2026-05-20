Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EU ŽELI DULJI ROK

Europa se 'riješila' Orbána, a sada planira povući potez na kojeg on ne bi pristao

European Union leaders' summit in Brussels
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
20.05.2026.
u 13:28

Kako doznaje Politico, čelnici Europske unije sljedećeg će mjeseca raspravljati o produljenju roka za ponovno odobravanje sankcija protiv Rusije s dosadašnjih šest mjeseci na godinu dana

Šesnaest godina duga vladavina Viktora Orbána službeno je završena ranije ovoga mjeseca, nakon što je Péter Magyar prisegnuo za mađarskog premijera. S obzirom na to da je Orbánova retorika prema Ukrajini i Bruxellesu bila sve oštrija uoči izbora u travnju, mnogi su u Europskoj uniji s olakšanjem dočekali promjenu vlasti i premijera koji je znatno naklonjeniji savezu. Sada bi Europska unija mogla povući potez na koji Orbán vjerojatno ne bi pristao da je još uvijek na vlasti. 

Kako doznaje Politico, čelnici Europske unije sljedećeg će mjeseca raspravljati o produljenju roka za ponovno odobravanje sankcija protiv Rusije s dosadašnjih šest mjeseci na godinu dana. Mogućnost produljenja pojavila se prošli tjedan iza zatvorenih vrata, u pripremama za summit sredinom lipnja, prema pet diplomata i dužnosnika EU upućenih u razgovore. Bivši mađarski premijer dosad je dosljedno blokirao takvo produljenje i koristio ga u vlastitu korist.

Sankcije zahtijevaju jednoglasnu podršku svih članica Europske unije, što znači da bi veto samo jedne zemlje mogao srušiti postojećih dvadeset paketa mjera. Posljednje četiri godine, diplomati su se svakih šest mjeseci morali suočavati s tom prijetnjom, svjesni da bi slom imao katastrofalne posljedice.

No, Politico napominje kako Orbánov odlazak ne znači nužno da će produljenje roka za ponovno odobravanje sankcija biti uspješno. Naime, njegove su poteze često odobravali slovački premijer Robert Fico i češki čelnik Andrej Babiš. Unatoč tome, diplomati smatraju kako će taj dvojac biti popustljiviji bez Orbána u igri.
Mehaničar naveo tri rabljena auta koja se isplati kupiti: 'Nikad još nisam vidio da se jedan od ovih pokvari'
Ključne riječi
sankcije Rusija Europska unija Mađarska Viktor Orban

Komentara 3

Pogledaj Sve
V0
Vlaskoulicanec3.0
13:39 20.05.2026.

Ma ne, nema veze sa manipulacijom. Ma gde bi Ursulica!

Avatar neurazumljiv
neurazumljiv
13:32 20.05.2026.

Europa se 'riješila' Orbána, a sada planira, povecanom imigracijom, rjesiti se i ostalih Evropljana.

Avatar kozorog
kozorog
13:51 20.05.2026.

eu je prekinula svaki kontakt sa rusijom. rusi nemaju neku posebnu želju za obnovom kontakata u ovakvim odnosima, gdje je eu, koju rusija nije napala, uvodi svako malo sankcije, prijetnje, krade ruski novac i imovinu... rusija će gradnjom plinovoda sila sibira 2 sve količine plina koje je prije cijevima slala europi, tom gradnjom rusija skoro sve svoje kapacitete plina šalje kini, nešto, do 30 mlrd kubika godišnje, će ostati za indiju, pakistan. plin iz cijevi je najjeftiniji, najsigurniji, najmanje se njime ima posla, za razliku od inženjeringa oko lng-a. kad završi ova noćna mora, i slegne se prašina, živo me zanima čime će eu doći rusima na dvor, nešto se caru uvijek pridonese... kad ode putin, i ova garnitura eu nesposobnjakovića, za 10-ak godina doći će vrijeme za obnovu odnosa. eu ima samo jedan alat kojima može i bude utjecala na rusiju, a to je da će olabaviti, i to naveliko, uvjete za ulazak i rad u uniji. čisto pragmatično, zbog nedostatka radne snage. ukrajinci su već uvelike popunili potrebe, al to će za 10 godina u eu drastično narasti, jer stare generacije odlaze u penziju, mladih nema dovoljno, jer bogati europljani imaju jako malo djece. sve se zna, samo stoka mora nastaviti pasti travu na livade na koju je gazda otjera, i ne previše blejati kod šišanja.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Russian President Vladimir Putin visits China
Video sadržaj
2
PLINSKI MEGAPROJEKT NA ČEKANJU

Xi dočekao Putina s topovima i čajem, ali mu nije dao ono što najviše želi: Kina zadala bolan udarac Rusiji

Xi Jinping i Vladimir Putin na samitu u Pekingu potvrdili su jačanje strateških odnosa između dviju zemalja, uz niz simboličnih i diplomatskih poruka o “neviđenoj razini suradnje”. Ipak, unatoč svečanoj atmosferi i potpisivanju brojnih sporazuma, nije došlo do konkretnog napretka u dugogodišnjim pregovorima o novom plinovodu prema Kini, uključujući projekt “Snaga Sibira 2”

Hayden Davies
Video sadržaj
3
OČAJNIČKI VAPAJ

Suborac mu poginuo, radioveza pukla, a on s teškim prijelomom puzao do slobode: 'Sam sam si namještao kosti'

Hayden Davies, bivši britanski vojnik koji se pridružio Međunarodnoj legiji ukrajinske vojske kao dragovoljac, zarobljen je prije više od 18 mjeseci u Ukrajini nakon što je teško ranjen na bojišnici. Ruske vlasti osudile su ga za “plaćeništvo” i prvo mu izrekle 13 godina zatvora u sudu u Donjecku pod ruskom kontrolom, a zatim mu je kazna u Moskvi produljena za još dvije godine

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!