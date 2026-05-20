Europa se 'riješila' Orbána, a sada planira povući potez na kojeg on ne bi pristao

Šesnaest godina duga vladavina Viktora Orbána službeno je završena ranije ovoga mjeseca, nakon što je Péter Magyar prisegnuo za mađarskog premijera. S obzirom na to da je Orbánova retorika prema Ukrajini i Bruxellesu bila sve oštrija uoči izbora u travnju, mnogi su u Europskoj uniji s olakšanjem dočekali promjenu vlasti i premijera koji je znatno naklonjeniji savezu. Sada bi Europska unija mogla povući potez na koji Orbán vjerojatno ne bi pristao da je još uvijek na vlasti.

Kako doznaje Politico, čelnici Europske unije sljedećeg će mjeseca raspravljati o produljenju roka za ponovno odobravanje sankcija protiv Rusije s dosadašnjih šest mjeseci na godinu dana. Mogućnost produljenja pojavila se prošli tjedan iza zatvorenih vrata, u pripremama za summit sredinom lipnja, prema pet diplomata i dužnosnika EU upućenih u razgovore. Bivši mađarski premijer dosad je dosljedno blokirao takvo produljenje i koristio ga u vlastitu korist.

Sankcije zahtijevaju jednoglasnu podršku svih članica Europske unije, što znači da bi veto samo jedne zemlje mogao srušiti postojećih dvadeset paketa mjera. Posljednje četiri godine, diplomati su se svakih šest mjeseci morali suočavati s tom prijetnjom, svjesni da bi slom imao katastrofalne posljedice.

No, Politico napominje kako Orbánov odlazak ne znači nužno da će produljenje roka za ponovno odobravanje sankcija biti uspješno. Naime, njegove su poteze često odobravali slovački premijer Robert Fico i češki čelnik Andrej Babiš. Unatoč tome, diplomati smatraju kako će taj dvojac biti popustljiviji bez Orbána u igri.