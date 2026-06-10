Trump zaprijetio novim udarima: 'Napast ćemo ih snažno, platit će...'. Iran odgovorio: 'Ovo je znak očaja'

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim snažnim udarima na Iran, poručivši da će Teheran snositi posljedice zbog, kako tvrdi, dugotrajnog odugovlačenja u pregovorima o sporazumu. Govoreći novinarima u Ovalnom uredu Bijele kuće, Trump je pojasnio svoju raniju izjavu da će Iran 'platiti cijenu', nakon čega su ga novinari upitali znači li to i mogućnost nastavka američkih vojnih akcija, prenosi Al Jazeera.

'Napast ćemo ih vrlo snažno', rekao je američki predsjednik Donald Trump novinarima u Ovalnom uredu nakon što su ga zamolili da pojasni svoju raniju izjavu kako će Iran 'platiti cijenu' zbog predugog odugovlačenja s postizanjem sporazuma. Na pitanje podrazumijeva li to obnovu kampanje bombardiranja. 'Da, pa, s obzirom na helikopter, pretpostavljam da imamo pravo to učiniti', odgovorio je Trump.

Američki predsjednik ranije je optužio Iran za rušenje američkog helikoptera Apache iznad Hormuškog tjesnaca, no iranske vlasti odbacuju te tvrdnje te poručuju da letjelica nije bila namjerno gađana. Trump je potom naglasio da će daljnji razvoj događaja ovisiti i o sudbini mogućeg sporazuma s Teheranom. 'Vidjet ćemo što će se dogoditi. Jučer smo ih snažno pogodili i danas ćemo ih ponovno snažno pogoditi, ako vam je to promaknulo, ako niste uključili televizor. I vidjet ćemo što će biti sa sporazumom', prenosi CBS Trumpove riječi.

Američki predsjednik ustvrdio je i da su Sjedinjene Države bile nadomak postizanja dogovora s Iranom, optuživši Teheran da namjerno oteže pregovore. 'Bili smo stvarno blizu sporazuma, ali oni nas stalno zavlače, stalno nas prave budalama jer, znate što, imali su posla s vrlo glupim predsjednicima. Moram to reći, neugodno mi je to reći, ali ovdje su sjedili neki vrlo glupi ljudi', poručio je Trump.

Iranski predsjednik Masoud Pezeškian reagirao je svega nekoliko minuta nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će njegova administracija Iran napasti 'vrlo snažno'. Poručio je da će njegova zemlja ostati čvrsta pred pritiscima i prijetnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je ranije najavio nove snažne napade na Iran. U objavi na društvenoj mreži X, Pezeškian je osudio i upozorenja o mogućim napadima na iransku infrastrukturu. Posebno se osvrnuo na prijetnje usmjerene prema prometnoj, elektroenergetskoj i vodoopskrbnoj infrastrukturi zemlje. 'Prijetnje napadima na njih - od prometnih mreža do elektroenergetskog i vodnog sektora – nisu pokazatelj snage, nego znak očaja pred voljom jednog naroda', istaknuo je Pezeškian, javlja Al Jazeera..