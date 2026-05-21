bizaran projekt

U Cannesu predstavljeni AI pornići napravljen od erotskih časopisa iz 70-ih

Cultpix
VL
Autor
vecernji.hr
21.05.2026.
u 17:00

Thomas Meier iz norveške tvrtke Multiformat generativnom AI tehnologijom fotografije iz erotskih časopisa iz 70-ih pretvorio je u pokretne videozapise, a bit će dostupni na streamingu i VHS-u

Na marginama Filmskog festivala u Cannesu predstavljen je nesvakidašnji projekt, izvijestio je Variety. Riječ je o kolekciji kratkih  filmova za odrasle stvorenih AI alatima, a kao polazište poslužile su stranice erotskih časopisa iz 1976. godine. Iza ovog pothvata stoji Thomas Meier iz norveške tvrtke Multiformat, koji je generativnom AI tehnologijom statične fotografije pretvorio u pokretne videozapise.

Proces je uključivao dodavanje boje, zvuka, dijaloga i naracije. Filmovi su već dostupni na streaming platformi Cultpix, dok će fizičko izdanje na Blu-rayu i limitiranoj VHS kaseti, kao posveta eri, uslijediti u distribuciji tvrtke Klubb Super 8. 

Rickard Gramfors, izvršni direktor Cultpixa, objasnio je kako žele "iskoristiti najnoviju tehnologiju da potaknu raspravu o stavovima prema slikama starim pola stoljeća". Prema njemu, ono što je nekad smatrano šokantnim materijalom za odrasle, danas djeluje iznenađujuće nevino. "Oživljavanjem statičnih slika pomoću AI-ja stvaramo razgovor između riskantne estetike prošlosti i nove tehnologije. Istražujemo kako su se naši stavovi prema ljudskom tijelu i seksualnosti razvili u posljednjih pedeset godina", kazao je Gramfors. 

Međutim, ovaj projekt izazvao je i kritike, jer neki izvori tvrde kako nije traženo dopuštenje modela iz časopisa čiji su likovi oživljeni pomoću AI tehnologije. Multiformat i Cultpix još se nisu oglasili po tom pitanju. 

Ovaj projekt, navode iz Cultpixa, streaming platforme koja se bazira na vintage žanrovskim i erotskim filmovima, poklapa sa širim porastom zanimanja za vintage erotiku i eksploatacijsku kinematografiju. Početkom godine je Quentin Tarantino tako u kinu New Beverly u Los Angelesu organizirao sezonu "Eros", odajući počast povijesti kina koje je 70-ih prikazivalo filmove za odrasle. Istovremeno, Kinoteka Švedskog filmskog instituta bila je domaćin retrospektive "Svenska Synden" (Švedski grijeh), istražujući kako je permisivni pristup švedskog filma golotinji postao međunarodni fenomen koji je alarmirao cenzore.

Ključne riječi
cultpix AI umjetna inteligencija erotski film film Cannes

