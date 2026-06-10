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JAČANJE OBRANE

Automobilski div postaje ratni stroj: G-Klasa će rušiti neprijateljske dronove

Bundeswehr
Foto: REUTERS
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
10.06.2026.
u 22:23

U središtu suradnje bit će sustav protuzračne obrane nazvan 'Drone Defender'. Primarni cilj je zaštita kritične infrastrukture u Njemačkoj

Vozila za njemačku Bundeswehr imaju dugu tradiciju kod Mercedes-Benza. Još od pedesetih godina prošlog stoljeća transporteri i kamioni iz Stuttgarta služe njemačkoj vojsci, a među najpoznatijima je terensko vozilo 'Wolf' temeljeno na G-Klasi.  Do sada Mercedes-Benz nije isticao ove poslove u javnosti, iako je Bundeswehr prije gotovo dvije godine naručio do 5800 nasljednika Wolfa za oko 1,3 milijarde eura. To bi se sada trebalo promijeniti. "Ako Europa mora jačati svoju obrambenu sposobnost i ako Mercedes-Benz u tome može odigrati pozitivnu ulogu, mi smo spremni", izjavio je glavni izvršni direktor Ola Källenius prije nekoliko tjedana za Wall Street Journal. Prvi vidljivi korak u tom smjeru je strateška suradnja koju Mercedes-Benz sklapa s minhenskim start-upom za dronove Tytan Technologies. Partneri će u srijedu, na marginama Međunarodnog sajma zrakoplovstva i svemira (ILA) u Berlinu, potpisati odgovarajući memorandum o razumijevanju.

U središtu suradnje bit će sustav protuzračne obrane nazvan 'Drone Defender'. Primarni cilj je zaštita kritične infrastrukture u Njemačkoj. Neprijateljske dronove, koji se već godinama uočavaju iznad njemačkih zračnih luka i drugih važnih objekata, ovaj sustav bi trebao otkriti i uništiti. Sustav bi bio upotrebljiv i na bojištu. Ključnu ulogu u projektu ponovno će imati legendarna G-Klasa. Opremljena radarima i senzorima, ova terenska vozila poslužit će kao pokretna platforma s koje će se lansirati Tytanovi interceptor-dronovi – letjelice namijenjene autonomnom presretanju i uništavanju neprijateljskih dronova, piše Der Spiegel.

Tytanovo oružje s lansirnom rampom može se i skinuti s G-Klase te statički postaviti na lokaciji. Planirano je i umrežavanje većih grupa vozila. U tom slučaju bi Mercedesovi kombiji Sprinter mogli služiti kao pokretne zapovjedne centrale za upravljanje flotom dronova. Za Tytan Technologies suradnja s Mercedes-Benzom predstavlja važan korak prema statusu etabliranog obrambenog dobavljača. Tvrtku su u jesen 2023. osnovali Balázs Nagy i Batuhan Yumurtaci na Tehničkom sveučilištu u Münchenu. Najprije su razvijali sustave za obranu od dronova, a sada šire ponudu na zaštitu od drugih zračnih prijetnji.

Tytan je od Bundeswehra dobio zadatak razvoja koncepta zaštite vojnih objekata, a isporučuje i interceptor-dronove Ukrajini. Tvrtku je do sada podržalo oko 46 milijuna eura od europskih investitora, uključujući NATO Innovation Fund (NIF), Lakestar i Magnetic. U ljeto ove godine Tytan planira otvoriti novu tvornicu u Münchenu koja bi do kraja godine trebala omogućiti proizvodnju do 3000 dronova mjesečno. Suradnja s dugogodišnjim dobavljačem Bundeswehra poput Mercedes-Benza trebala bi Tytanu značajno olakšati pristup novim kupcima. Obje tvrtke žele dalje razvijati protuzračni sustav temeljen na G-Klasi i srednjoročno proširiti njegovu proizvodnju.

Ova suradnja samo je najnoviji primjer sve bliže povezanosti automobilskih i dobavljačkih tvrtki s obrambenim start-upovima. Tako dobavljač Deutz surađuje s Arx Roboticsom, Schaeffler grupa surađuje s dron-start-upom Helsing, a Quantum Systems surađuje s Daimler Truckom. Obrambeni koncerni također pregovaraju s automobilskim grupacijama o korištenju ili preuzimanju nedovoljno iskorištenih tvornica. Primjerice, minhenski proizvođač tenkova KNDS zainteresiran je za Mercedesov pogon u Ludwigsfeldeu, dok VW razgovara s interesentima iz obrambenog sektora o preuzimanju tvornice u Osnabrücku.

Suradnja Mercedes-Benza i Tytana tako jasno pokazuje kako se njemačka automobilska industrija, suočena s izazovima elektromobilnosti i globalne konkurencije, sve aktivnije okreće rastućem obrambenom sektoru.

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Ključne riječi
Njemačka dronovi Mercedes Benz

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