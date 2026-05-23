Vatikan prepoznao konkurenciju: zašto enciklika o AI nije priča o tehnologiji, nego o novom autoritetu

Dave Gahan iz Depeche Modea pjevao je potkraj 1980-ih "Your own personal Jesus", u vremenu kada je ideja osobnog, uvijek dostupnog autoriteta i tumačitelja svijeta još zvučala kao provokacija. Tri desetljeća poslije milijuni i milijuni ljudi nose "svoga osobnog Isusa" – bio on ChatGPT, Gemini, GRoK ili Copilot ili već neki chatbot – svakodnevno u džepu. Dok Vatikan dovršava prvu veliku encikliku o umjetnoj inteligenciji, koja će biti objavljena u ponedjeljak, postaje jasno da pitanje AI-a više nije samo pitanje tehnologije. Crkva možda ne razumije računalni kod bolje od Silicijske doline, ali vrlo dobro razumije što znači izgubiti monopol nad tumačenjem svijeta.