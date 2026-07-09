Djeca će zaspati u tren oka: Stručnjaci otkrili jednostavnu večernju rutinu koja doista djeluje

Visoke temperature često remete san, a djeca ih podnose lošije od odraslih jer teže reguliraju tjelesnu temperaturu. Zbog toga se tijekom toplih noći mnogi roditelji susreću s dugim uspavljivanjem, čestim buđenjima i nemirnim snom djece. Medicinska sestra i stručnjakinja za dječji san Andrea Grace smatra da rješenje nije uvijek raniji odlazak u krevet. „Jedna od najčešćih pogrešaka roditelja je što dijete stave na spavanje prije nego što je zaista pospano. Tada mu treba više vremena da zaspi, a krevet može početi povezivati s budnim stanjem“, objasnila je. Dakle, prerani odlazak u krevet mogao bi zapravo napraviti više štete nego koristi tijekom ljetnih noći, prenosi The Mirror.

Tijekom ljetnih vrućina, kada temperature i noću znaju biti vrlo visoke, preporučljivo je pomaknuti večernju rutinu za 20 do 30 minuta. Inzistiranje na uobičajenom rasporedu može rezultirati duljim uspavljivanjem, a dijete krevet više neće povezivati isključivo sa spavanjem, nego i s budnim stanjem. Kada ponovno počne lako tonuti u san, možete se postupno vratiti staroj rutini, tvrdi stručnjakinja. Budući da mnogi roditelji izbjegavaju da djeca spavaju pod izravnim puhanjem klima-uređaja, postoje i drugi načini za rashlađivanje prije odlaska na spavanje. Lagana pamučna posteljina, prozračne pidžame i prozračivanje prostorije u večernjim satima mogu pomoći da dijete lakše zaspi.

Ohlađeni čaj od kamilice ili domaće ledene lizalice od kamilice mogu pomoći da se dijete rashladi i opusti prije odlaska u krevet. Najvažnije je, ističe stručnjakinja, prozračiti prostoriju prije spavanja, da dijete tijekom dana unosi dovoljno tekućine i večernju rutinu prilagoditi visokim temperaturama.