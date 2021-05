Kurz: Uskoro 'zeleno svjetlo' za cijepljenje svih starosnih uzrasta, u jesen ipak i treća doza

Austrijski kancelar Sebastian Kurz i ministar zdravstva Wolfgang Mückstein na zajedničkoj konferenciji za medije u četvrtak u Beču apelirali su na austrijske građane da što je moguće prije „dogovore termin“ za cijepljenje protiv koronavirusa jer kako je istakao Mückstein počinje cijepljenje „punom parom, kako bi se uspjela postići „dobra stopa procijepljenosti“.

„U međuvremenu tjedno dobivamo između 400.000 i 500.000 doza cjepiva i dnevno cijepimo od 60.000 do 70.000 osoba“, izvijestio je ministar zdravlja. Također je najavio kako se svakoga trenutka očekuje da Agencija za lijekove EU-a (EMA) dozvoli i cijepljenje 12 do 15-godišnjaka Pfizerovim cjepivom.

Kurz je uvodno rekao da je u Austriji do sada, jednom dozom cjepiva, cijepljeno 3.064.524 stanovnika (40,69 posto starijih od 16 godina), od čega njih 1.129.198 (14,99 posto) s obje doze.

„Uskoro će biti cijepljeno dvije trećine onih koji se žele cijepiti“, dodao je izrazivši zadovoljstvo ne samo odazivom na cijepljenje nego i aktualnim brojkama novozaraženih u Austriji, koje su pale „na nisku razinu“. Napomenuo je kako stabilnost epidemiološke situacije u zemlji potvrđuje i pad vrijednosti incidencije na 60 novozaraženih na 100.000 stanovnika.

Kurz je potom izvijestio o rezultatu današnjeg razgovora s medicinskim i ostalim stručnjacima što se tiče poduzimanja slijedećih koraka popuštanja mjera protiv Covida-19 i mogućeg daljnjeg „otključavanja“ Austrije već 28. svibnja.

„Trenutačno se mnogo raspravlja kada će biti ukinuto obvezno nošenje maski. Vezano uz to već drugi petak, 28. svibnja imamo razgovore s čelnicima pokrajina. I to s uvijek istim ciljem, do ljeta se vratiti u normalnost“, rekao je austrijski kancelar, napomenuvši kako je danas bilo riječi o još dva izuzetno značajna pitanja: cijepljenju i docjepljivanju.

„Što se tiče cijepljenja, novina je da svatko tko god to želi moći će se cijepiti, bez obzira na starosnu dob, do kraja lipnja“, poručio je Kurz dodavši:

„A što se tiče docjepljivanja, u smjeru jeseni, biti će potreban Booster-Shot, treće cijepljenje, jer to stručnjaci očito smatraju smislenim“. Kurz je rekao kako će se docjepljivanje u jesen provoditi „brzo i nebirokratski“.

Putem video linka na Press konferenciju bio je uključen i austrijski epidemiolog i član Nacionalnog stožera za Covid-19 cijepljenje prof. dr. Herwig Kollaritsch, koji je također pozvao Austrijance na cijepljenje jer, kako je istakao, „virus neće nestati“. Izvijestio je o pripremama logistike za jesen u borbi protiv koronavirusa i njegovih mutacija. Najavio je docjepljivanje za početak četvrtog tromjesečja. Napomenuo je kako se trenutačno još ne zna točno trajanje imunosti kod (pro)cijepljenih, te da će struka za mjesec ili dva imati više podataka o trajanju i efikasnosti njihove zaštite od novih infekcija.

Ukratko, glavne poruke Kurza i Mücksteina na današnjoj konferenciji su bile: „Molimo idite na prvi mogući termin cijepljenja“ i „Uskoro će biti ukinuti prioriteti kod cijepljenja i cijepljenje će biti dostupno svima, i starima i mladima“. I naravno ono što posebno zanima Austrijance, hoće li 28. svibnja biti poduzeti slijedeći koraci „otvaranja“ zemlje, i koji?