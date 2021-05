'Neću staviti zube kad dođem u vijeće, a sigurno će biti napada, proglasit će me smećem'

Poznati performer Enio Meštrović Ričard na nedjeljnim je lokalnim izborima postao najveće iznenađenje u Hrvatskoj kada je za njegovu listu glasalo više od 20 posto birača, a u Gradsko je vijeće ušlo sedam njegovih vijećnika. Umjetnik će se idućih dana opredijeli za stranu s kojom će koalirati, donijeti odluku koju čeka cijeli Zadar.

Kako komentirate ispadanje Albine Grčić na Eurosongu?

– Žao mi je jer sam se kladio u večeru da će biti među prvih pet. Izvanserijski je talent i ima isto takvu energiju. Žao mi je što nismo ozbiljan čimbenik u europskoj politici jer tamo su sve igre, nema to veze s pjesmom – kazao je Meštrović na početku razgovora u konobi na Bokanjcu.

Hoće li prvi postupak kad dođete u Gradsko vijeće biti stavljanje zuba?

– Prave zube i implantante neću stavljati jer mi je ovako idealno, mogu se transformirati u Ričarda u svakom trenutku.

Što ste htjeli kazati Ričardom?

– Vidim da postoji poveznica s Fidelom Castrom koji je rođen kad i ja. Ne mogu šutjeti na nepravdu i nekulturu. Bio sam i ja ponekad nekulturan, ali se sramim zbog toga. Želio sam poručiti da postoji nešto drukčije i toplije. I stati iza ljudi nakon pljačke koja se dogodila na krvi ljudi koji su nas obranili. Performanse radim već 15 godina.

Oko šest tisuća ljudi dalo vam je glas, mnogi špekuliraju što ćete učiniti.

– Izbori za gradonačelnika sve će odlučiti, moram se upoznati s funkcioniranjem gradske vlasti. Mala smo i lijepa zemlja. Umislili smo da smo nešto, a poput kineskog smo sela. A bit će teško u sljedećem razdoblju, sigurno će biti napada, proglasit će me s jedne ili druge strane smećem. Ali prihvaćam tu ulogu ako treba obraniti mali svijet i budućnost naše djece.

Na koji način mislite to napraviti?

– Bit ću svoj do kraja. Želim transparentnost u gradu Zadru, želim se boriti da svaki mjesni odbor jednako participira u proračunu i da oni donose odluke što će se raditi u kvartovima. I da su svi ljudi jednaki i da se ne zapošljava preko stranačkih iskaznica već samo najstručniji.

Hoćete li izazvati krizu vlasti ako se ne dogovorite s HDZ-om ili SDP-om te tražiti nove izbore?

– Može se i to dogoditi jer ljudi su sada prepoznali da se i to može. Ovo je bila najmanja izlaznost u Zadru i u svemu tome smo napravili najveće iznenađenje. A da je izlaznost bila 20 posto viša, mogli smo i formirati vlast. Nitko od nas ne traži nikakvu materijalnu zadovoljštinu ili uhljebljenje. Želimo otvoriti mjesto mladim ljudima, mi ćemo biti samo korektor da to ne ode u krive vode.

Hoćete li izraziti podršku kandidatima za gradonačelnika – HDZ-ovu Dukiću ili nezavisnom Vučetiću.

– Demokracija je, neka ljudi sami vide što im je najbolje i odluče. Mi smo dobili potporu mnogih razočaranih ljudi. Nadam se da će nakon svega grad ići u dobrom smjeru.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL 20.05.2021., Zadar - Enio Mestrovic poznat pod imenov Ricard. Photo: Marko Dimic/PIXSELL

Hoće li Hajduk konačno biti prvak i to već sljedeće godine?

– Ne znam kakva je financijska situacija i mogu li zadržati Livaju. Vjerujem da će doći dan kad će biti prvaci. A nadam se da ćemo nešto napraviti za KK Zadar, ali ne da osvoji prvenstvo ili kup već regionalnu ligu – zaključio je Enio Meštrović Ričard.