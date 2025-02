Kupuju gajbe povratnih boca u Njemačkoj, a prazne vraćaju - u Austriji

Od početka veljače povratna gajba od 20 praznih višekratnih boca u Austriji košta 3,90 eura više nego u Njemačkoj. Tu razliku iskorištavaju građani prevozeći cijele prikolice pune gajbi preko granice, piše o ovom neobičnom fenomenu Fenix magazin. Ipak, ta praksa stavlja financijski teret na trgovce na malo i pivovare te pokreće raspravu o povećanju depozita u Njemačkoj.

Veći polog u Austriji privlači mnoge: kupci iz Bavarske zarađuju, pivovare trpe

U Austriji je kaucija za boce povećana s 9 na 20 centi, dok je u Njemačkoj ostala na 8 centi. Osim toga, polog za gajbu piva u Austriji iznosi dvostruko više nego u Njemačkoj, pišu njemački mediji. Iz normalne povratne boce ne možete znati s koje strane granice je prodana ili iz koje pivovare dolazi. Povrat praznih boca stoga se obično određuje prema specifičnim gajbama piva pivovara. Ovaj problem pogađa pivovare i proizvođače pića koji posluju s obje strane granice. Ako se gajba piva i boce kupe u Njemačkoj i vrate u Austriji, pivovarama nedostaje upravo onih 3,90 eura koje kupac dobiva.

U nekim slučajevima to utječe i na trgovce na malo, ovisno o pojedinačnim dogovorima, navodi Udruga bavarskih pivara. Iako je učinak još nov, pivovare su već alarmirane. - U prvih nekoliko dana trend je bio katastrofalan - objašnjavaju iz pivovare Schönramer u Pettingu. Granica je udaljena samo 13 kilometara, središte Salzburga manje od 20 kilometara. - Ljudi se pokušavaju obogatiti na račun pivovare i trgovina. Znam za slučaj kada se netko dovezao do male trgovine pića s prikolicom u kojoj je bilo 50 gajbi. Ali trgovac to nije prihvatio.

Pivska boca mora postati vrjednija

Trgovci na malo mogu preuzeti samo količine boca i gajbi za kućanstvo i mogu odbiti preuzeti natrag proizvode koje sami ne nude. Za sada nema dostupnih brojki o mogućem “depozitnom turizmu”, no trgovački partneri u blizini granice primjećuju da se to događa češće, piše Fenix magazin.

Značajno povećanje depozita austrijski su pivovari iskoristili kao priliku. Nakon uvođenja depozita od 25 centi na plastične boce i limenke na prijelazu godine, među 350 uglavnom malih pivovara došlo je do dogovora da pivska boca mora postati vrjednija, objašnjava glasnogovornik udruge. - Cilj je bio povećati motivaciju za vraćanje boce - dodaje. Povećanje pologa s 9 na 20 centi otprilike odgovara zamjenskoj vrijednosti boce. Svake godine oko šest posto pivskih boca završi u otpadnom staklu, otpadu ili u prirodi. Prema tvrdnjama udruge, trend povratka značajno je opao posljednjih godina. Boca se može puniti do 40 puta, navode njemački mediji.