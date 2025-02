Muškarac htio ispasti smiješan, pa napravio kaos u zračnoj luci, nastala je panika

Amerikanac (38) je u frankfurtskoj zračnoj luci najavio napad bombom neposredno prije polijetanja što je izazvalo kaos, a onda je kazao kako se samo šalio, no ta šala ga je koštala deportacije. Rođeni Egipćanin, a državljanin SAD-a, u četvrtak ujutro trebao je letjeti letom LH 430 za Chicago. Putnici koji su ga čuli nisu to shvatili kao šalu, te su upozorili osiguranje, a savezna policija je uhitila 38-godišnjaka.

"Putnici su morali napustiti zrakoplov, a i oni i zrakoplov su pretraženi. Svoje su putovanje nastavili s kašnjenjem u zamjenskom zrakoplovu. U 13,25 sati konačno su poletjeli Lufthansinim Airbusom A3340-600 s oznakom D-AIHY", rekao je glasnogovornik policije, javlja Fenix Magazin.

Iako je muškarac ionako namjeravao u SAD, ovo će imati posljedice za njega jer deportacija automatski znači zabranu ulaska u zemlju na najmanje pet godina. "Nakon što je muškarcu pretražen mobilni telefon i prtljaga, a opasnost isključena, te ustanovljeno kako je sumnja u pripremanje terorističkog napada neutemeljena, odobrena je deportacija u SAD", kazao je Dominik Mies iz ureda javnog tužitelja u Frankfurtu.

Pokrenut je istražni postupak zbog sumnje na narušavanje javnog mira prijetnjom kaznenim djelima. "Za to prijeti kazna do tri godine zatvora. To je također razlog zašto će 38-godišnjak ubuduće izbjegavati Njemačku", rekao je visoki državni odvjetnik Dominik Mies.