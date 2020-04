Kujica koja je u Novigradu pobjegla komunalnom redaru pronađena u Benkovcu

Kad se nepoznata kujica pojavila u blizini njezine kuće, mještanka Pridrage (podaci u redakciji) napravila je sve što je mogla da joj pomogne. Odmah je vidjela da je nedavno imala mlade, no štenadi nije bilo, a kujica se nije udaljavala.

– Nahranila sam je, ali nisam je mogla zadržati jer imam već dva psa i mačku. Zvala sam sklonište u Privlaci, rekli su mi da moram obavijestiti općinu Novigrad. Tako sam i napravila, komunalni redar rekao mi je kako će oni nazvati azil i da će mi se javiti. Nakon nekog vremena nazvala sam opet, a onda mi je rekao da stiže za deset minuta. Dok sam čekala, nazvala sam ponovno sklonište, oni pojma nisu imali i još su mi rekli da komunalni redar ne može sam voziti psa – priča nam mještanka i dodaje kako je ubrzo stigao komunalni redar i to u osobnom automobilu. Kujica nije bila čipirana, a on ju je utrpao u prtljažnik.

– Pitala sam ga gdje vozi psa, ponovio je da je vozi u azil, a znala sam da ih nije ni obavijestio – priča nam. Bilo je to 30. ožujka oko 12.30 sati. Kako kujica u azil nije stigla, voljela bi znati što joj se dogodilo i gdje je sada.

Umjesto nje upitali smo isto načelnika općine Novigrad. Zanimalo nas je zbog čega je komunalni redar vozio psa u osobnom automobilu, jer to nije u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja, odnosno zašto Općina nije izdala nalog skloništu da zbrine kujicu za koju je utvrđeno da nije čipirana? Upitali smo i gdje je pas, jer u sklonište nikad nije stigao?

Foto: Privatni album

Prije odgovora na pitanja načelnik Joso Klapan autoricu teksta prozvao je što u vrijeme kad se zemlja bori s koronavirusom propitkuje o jednom psu. Njegov odgovor donosimo u cijelosti.

– Kao što znate, u Hrvatskoj vlada virusna pandemija pa i u Općini Novigrad postoji Stožer civilne zaštite. Njega čine načelnik i zaposlenici, komunalni redari i vatrogasci. Stožer je podijeljen u dva tima i trenutno jedan radi a drugi je u pripremi. Stožer kontrolira pridržavaju li se fizičke i pravne osobe sanitarnih mjera, starijim i nemoćnima odlazi po lijekove i hranu ,a socijalno najugroženijim obiteljima i financijski pomažemo. Pored svega toga izdajemo i propusnice, a u zadnjih 15 dana imali smo i dva požara. Na području općine Novigrad trenutno nema niti jedan zabilježeni slučaj zaraze, a u samoizolaciji se nalaze tri obitelji. Ovo vam pišem ne zato što se pravim pametan, nego zato što vidim da vas ovo ne interesira. S obzirom na to da vas interesira sudbina pasa, evo odgovora. Po dojavi mještanke komunalni redar otišao je po psa. Utvrdio je da pas nije čipiran, ali je i procijenio da se radi o izgubljenom psu s obzirom na njegovo ponašanje. Namjeravao je odvesti psa na naše reciklažno dvorište u Novigradu gdje bi ga držao dan, dva, ako bi se slučajno javio vlasnik. Tako bi se izbjegli nepotrebni troškovi. Prilikom ulaska u reciklažno dvorište pas mu je pobjegao. Tijekom dana u nekoliko navrata komunalni redar provozao se između Novigrada i Paljuva radi pronalaska. Sutradan, 31. ožujka, dobili smo dojavu o psu, pozvali smo sklonište i pas je smješten u sklonište. Općina Novigrad ima ugovor s Veterinarskom ambulantom Mustać – stoji u odgovoru općinskog načelnika Jose Klapana, inače diplomiranog veterinara.

Na primjedbu kako unatoč pandemiji niti jedan hrvatski zakon nije stavljen izvan snage, pa tako ni Zakon o zaštiti životinja, načelnik nam nije odgovorio. A taj Zakon komunalnim redarima nije dao ovlasti da razvoze napuštene životinje. Jednako tako, jedinice lokalne samouprave ne mogu čuvati pse u reciklažnim dvorištima, čekajući da se javi vlasnik. Bez obzira koliko je to za njih jeftinije. Uostalom, da se vlasnik javio, troškove zbrinjavanja u skloništu sam bi morao platiti. No, načelnik po svemu sudeći nije upoznat s ovim odredbama Zakona, iako je upravo on odgovoran za njegovo provođenje u općini. Nije nam načelnik odgovorio ni na primjedbu da pas za kojeg tvrdi kako je zbrinut u skloništu nije onaj iz Pridrage. Kujica koja je prema riječima načelnika pobjegla komunalnom redaru pojavila se nakon dva dana u Benkovcu. Gradu koji je oko 25 kilometara udaljen od Novigrada. Nepoznato je kako je tamo stigla, ali sad je u drugoj jedinici lokalne samouprave. I njezino zbrinjavanje više ne mora platiti općina Novigrad.

Tako kujica za koju načelnik tvrdi da je u azilu već nekoliko dana kujica luta ulicama Benkovca. Volonteri je mogu samo nahraniti, jer smještaj za nju nemaju.

– Mršava je, a nedavno se i okotila. Slaže se s drugim psima i mačkama. Mirna je i stalno hoda za ljudima. Hitno treba privremeni smještaj – napisali su zadarski volonteri na Facebook stranici Izgubljeni psi Zadar.

Dok oni pokušavaju spasiti kujicu s ulice, načelnik općine Novigrad prijavljen je veterinarskoj inspekciji zbog kršenja Zakona o zaštiti životinja. Jednog od hrvatskih zakona koji se i dalje provode, unatoč pandemiji.