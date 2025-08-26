Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
UŽAS U ISTRI

Krvavi napad u Poreču: Muškarac nožem i sjekirom upao u dvorište, dvoje ozlijeđenih

Berek: Policijski očevid na mjestu ubojstva muškarca
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
26.08.2025.
u 12:57

Stariji muškarac zbog težine ozljeda zadržan je na liječenju u pulskoj bolnici, dok je žena prošla s lakšim ozljedama.

Porečka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio kaznena djela pokušaja teškog ubojstva, pokušaja nanošenja teških tjelesnih ozljeda te tri kaznena djela prijetnje.

Prema policijskom izvješću, incident se dogodio 24. kolovoza oko 22 sata u dvorištu obiteljske kuće u naselju Finida kraj Poreča. Osumnjičeni je tada fizički napao 71-godišnjaka te mu zadao više ubodnih i reznih rana nožem i sjekirom. Napad je pokušala spriječiti 49-godišnja žena, no napadač je i nju ozlijedio udarcima, a potom joj zadao i nekoliko reznih rana nožem.

Oboje ozlijeđenih dobili su liječničku pomoć. Stariji muškarac zbog težine ozljeda zadržan je na liječenju u pulskoj bolnici, dok je žena prošla s lakšim ozljedama. Policija navodi i da je osumnjičeni tijekom krvavog napada prijetio smrću 49-godišnjakinji, ali i dvojici muškaraca u dobi od 65 i 61 godinu, koji su ga pokušali spriječiti. Prijetnje su kod njih izazvale strah i uznemirenost.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 39-godišnjak je 25. kolovoza u večernjim satima priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Ključne riječi
PU istarska pokušaj ubojstva policija Poreč

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još