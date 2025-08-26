Krvavi napad u Poreču: Muškarac nožem i sjekirom upao u dvorište, dvoje ozlijeđenih

Porečka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio kaznena djela pokušaja teškog ubojstva, pokušaja nanošenja teških tjelesnih ozljeda te tri kaznena djela prijetnje.

Prema policijskom izvješću, incident se dogodio 24. kolovoza oko 22 sata u dvorištu obiteljske kuće u naselju Finida kraj Poreča. Osumnjičeni je tada fizički napao 71-godišnjaka te mu zadao više ubodnih i reznih rana nožem i sjekirom. Napad je pokušala spriječiti 49-godišnja žena, no napadač je i nju ozlijedio udarcima, a potom joj zadao i nekoliko reznih rana nožem.

Oboje ozlijeđenih dobili su liječničku pomoć. Stariji muškarac zbog težine ozljeda zadržan je na liječenju u pulskoj bolnici, dok je žena prošla s lakšim ozljedama. Policija navodi i da je osumnjičeni tijekom krvavog napada prijetio smrću 49-godišnjakinji, ali i dvojici muškaraca u dobi od 65 i 61 godinu, koji su ga pokušali spriječiti. Prijetnje su kod njih izazvale strah i uznemirenost.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 39-godišnjak je 25. kolovoza u večernjim satima priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.