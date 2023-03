Krvave borbe u opkoljenom gradu: 'Rusi koriste taktiku spaljene zemlje'

U Ukrajini se nastavljaju krvave borbe između ruskih napadača i branitelja, osobito oko istočnog ukrajinskog grada Bahmuta. Ruska vojska artiljerijom gađa točke i putove izlaska iz grada. Jevgenij Prigožin, šef ruske plaćeničke vojske Wagner, ustvrdio je u petak da je Bahmut sada gotovo opkoljen te da je ukrajinskim braniteljima ostala samo jedna cesta za ulaz i izlaz iz grada. Zamjenik gradonačelnika Oleksander Marčenko rekao je da se na ulicama grada Bahmuta odvijaju borbe, ali da zahvaljujući braniteljima Ukrajina još kontrolira grad.

– Njihov je jedini cilj ubijati ljude i počiniti genocid nad Ukrajincima. Koriste taktiku spaljene zemlje. Žele uništiti Bahmut, i ja iskreno ne mogu razumjeti zašto to rade – rekao je Marčenko BBC-ju koji je dodao da u gradu još živi četiri do pet tisuća civila, i to u skloništima, bez vode, grijanja ili struje.

Video: Šef Wagnera došao u Bahmut i poručio Zelenskom: 'Pustite ih da odu, grad je opkoljen'

– Grad je potpuno uništen, nema nijedne zgrade koju je rat ostavio nedirnutom – dodao je ukrajinski dužnosnik. U intervjuu za njemački list Bild, ukrajinski ministar obrane Oleksij Resnikov nije isključio mogućnost da bi Bahmut mogao pasti u ruke Rusa, ali je istaknuo da bi to značilo samo "malu pobjedu" za Ruse.

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu danas je stigao u rijedak posjet ruskim snagama raspoređenima u Ukrajini, objavilo je ministarstvo u subotu.

"Ministar obrane Ruske Federacije general Sergej Šojgu u inspekciji je zapovjednog mjesta jedne od formacija istočnog vojnog okruga u smjeru južnog Donjecka", priopćilo je njegovo ministarstvo putem aplikacije Telegrama. U videosnimci koju je objavilo ministarstvo vidi se kako Šojgu predaje medalje ruskom vojnom osoblju.

U međuvremenu je u Indiji ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov još jednom pokušao reći da je Zapad odgovoran za rat u Ukrajini, dok ga "Rusija pokušava zaustaviti", što su sudionici geopolitičke konferencije u New Delhiju u petak popratili smijehom. Upitan kako je sukob utjecao na rusku energetsku strategiju, Lavrov je odgovorio: "Znate da je rat koji pokušavamo zaustaviti pokrenut protiv nas koristeći ukrajinski narod", izjava koju je publika popratila smijehom.

Nakon kratke stanke, ruski ministar vanjskih poslova nastavio je: "Naravno da (sukob) utječe na rusku politiku, tako i energetsku."

Video: Lavrovu se smijali dok je govorio u New Delhiju