Turistica posjetila hrvatski grad pa ostala u čudu: Dva pića platila 42 eura, usporedila cijene s onima kod kuće

Britanska putnica Mia Raja otišla je u Split na odmor, a jedna stvar ju je potpuno iznenadila. Iako su letovi i smještaj preko Airbnba bili vrlo povoljni (ukupno ispod 200 funti), cijene koje su je dočekale pokazale su se znatno višima nego što je očekivala, čak i u usporedbi s Londonom. "Od trenutka kad smo stigli, cijene su bile visoke. Čula sam da Split može biti skup, ali ipak sam bila iznenađena koliko brzo se trošak gomilao", priznala je Raja. Najveće iznenađenje doživjela je već na početku kada su ona i prijateljica naručile dva alkoholna pića. Račun je iznosio čak 42 eura (oko 36,5 funti). To je znatno skuplje nego u Londonu, gdje koktel u lancu barova obično košta između 11 i 15 funti.

Iako su troškovi u supermarketu bili slični onima kod kuće, mali svakodnevni izdaci tijekom odmora brzo su se nagomilali. Prema podacima Numbea, troškovi života u Londonu su 54,3 posto viši nego u Splitu (bez najma), ali određeni proizvodi i usluge tipični za turiste ipak su skuplji u Splitu, piše Express.

To uključuje obroke u jednom restoranu brze prehrane, neka gazirana pića, flaširanu vodu i neke lokalne sireve. Unatoč tome, Split nudi i brojne besplatne aktivnosti – od sunčanja na plažama do šetnji kroz Dioklecijanovu palaču, što je jedan od razloga zašto je grad i dalje privlačan turistima, kaže Raja. Savjetuje Britancima da unaprijed istraže jeftinije opcije hrane kako bi uštedjeli. Primjerice, kriška pizze u lokalnim pekarama kreće se od 2 do 4 eura. Unatoč visokim cijenama, putnica hvali ljubaznost lokalnog stanovništva i atmosferu grada koja je idealna za upoznavanje novih ljudi. Ako planirate put u Split, dobro planiranje budžeta moglo bi vam pomoći da izbjegnete neugodna iznenađenja, poručuje.