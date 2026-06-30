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KAOS U PROMETU

Velike gužve na autocesti: Zbog požara na vozilu, stvorila se kolona duga šest kilometara

HAK
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
30.06.2026.
u 17:17

Promet se odvija samo jednim prometnim trakom, zbog čega se stvorila kolona duga oko šest kilometara

Požar na vozilu na autocesti A1 izazvao je u utorak velike poteškoće u prometu prema jugu Hrvatske. Prema informacijama Hrvatskog autokluba, na 8. kilometru između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina, u smjeru Dubrovnika, promet se odvija samo jednim prometnim trakom, zbog čega se stvorila kolona duga oko šest kilometara.

Problema ima i na drugom dijelu autoceste A1. Između tunela Bristovac i tunela Čelinka, u smjeru Zagreba, teretno vozilo ostalo je u kvaru pa se promet također odvija jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. Dodatne poteškoće zabilježene su i na zagrebačkoj obilaznici (A3), gdje je na kraku čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane na kolniku prolivena tekućina. Na toj dionici vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Pojačan promet stvara zastoje i na drugim dijelovima obilaznice. Gužve su izražene između čvorova Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca te između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad prema Bregani, gdje se promet odvija usporeno u kolonama koje se povremeno zaustavljaju. HAK upozorava da se usporeno vozi i na dionicama na kojima su u tijeku radovi. Veće zastoje moguće je očekivati na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, na Jadranskoj magistrali na širem splitskom području te na pojedinim dijelovima državne ceste DC1 između Jezerca i Korenice te između Gračaca i Knina kod Otrića.
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Ključne riječi
HAK kolona gužva promet

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