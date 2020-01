Krivolovci kod nas redovito odstreljuju zaštićene vrste

O krivolovu smo razgovarali s voditeljem Programa za analizu podataka Udruge BIOM i stručni suradnik za zaštitu prirode Matom Zecom.

Čak četiri od devet ćelavih ibisa stradala su ovih dana nad Hrvatskom zbog krivolova. Kako to komentirate?

Osim što je riječ o izuzetno osjetljivoj vrsti, riječ je i o golemom trudu stručnjaka iz Austrije, Njemačke i Italije koji je propao, zbog nekulture pojedinaca, ali i slabog sustava zaštite prirode u Hrvatskoj. Stoga možemo reći da je ovaj događaj alarmantan i tragičan, ali nažalost nije neočekivan s obzirom na trenutačno stanje. Stradavanja strogo zaštićenih ptica kod nas su više-manje redovita. Na primjer, 2017. u okolici Nina odstrijeljeni su jedan mali labud i desetak utvi. Mali labud bio je šesto opažanje te vrste u posljednjih 50 godina, a utve su ranije te sezone prvi put zabilježene na gniježđenju. Uzmite u obzir da smo za ibise doznali samo zato što su bili označeni GPS odašiljačima, a za utve i malog labuda zato što su leševi ostavljeni na vidljivu mjestu.

Ibis je izumrla vrsta u RH i Europi, što se poduzima?

Zahvaljujući projektu LIFE Northern bald ibis – Reason for Hope, ćelave ibise pokušava se vratiti u divljinu u Europi, što uključuje podizanje mladih uz minimalan kontakt s ljudima, njihovo puštanje na pogodnim mjestima i podučavanje ptica njihovim migratornim putevima tako da ih ljudi prate motornim jedrilicama u seobi od Njemačke do Italije. Slični projekti provode se u Albaniji i Crnoj Gori za pelikane, u Bugarskoj za supa starješinu, no u nas još nisu stvoreni svi preduvjeti za takve projekte.

Kako doskočiti krivolovcima?

Važno je napomenuti da od krivolova ne stradavaju samo strogo zaštićene vrste nego i lovne vrste ako ih se lovi na nezakonit način. Na primjer, u krivolovu na prepelice često se koriste zabranjene elektroničke vabilice. U području delte Neretve ptice vodarice krivolovi se u ornitološkim rezervatima ili na moru. Za suzbijanje krivolova u Hrvatskoj morat će surađivati velik broj institucija, kako državnih, poput policije, inspekcije zaštite prirode i lovne inspekcije, tako i organizacija civilnog društva, među kojima su posebno važna lovačka društva. Pravi lovci, koji ne pomišljaju kršiti zakon i lovačku etiku, najvažniji su nam saveznici u ovoj borbi.