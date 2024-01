Umirovljenici se od Nove godine mogu besplatno voziti vlakovima HŽ-a, no nisu svi zadovoljni

Na temelju Zaključka Vlade od 13. prosinca, Hrvatske željeznice izvijestile su kako se uvodi pilot-projekt besplatnoga željezničkog prijevoza umirovljenika i osoba starijih od 65 godina koji im omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza na području Republike Hrvatske.

Pilot-projekt provodit će se, kako je pojašnjeno, od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine. Umirovljenici i osobe starije od 65 godina moći će besplatno putovati vlakom u svrhu svakodnevnih i povremenih putovanja. Oni pravo na besplatan prijevoz ostvaruju na temelju pametne kartice HŽ Putničkog prijevoza i kupljenog profila po cijeni od 2,65 eura. Za ostvarivanje prava na profil umirovljenik treba predočiti ispravu o primanju mirovine HZMO-a i identifikacijski dokument, a osoba starija od 65 godina identifikacijski dokument.

Umirovljenici i osobe starije od 65 godina koje imaju pametnu karticu HŽ Putničkog prijevoza, na blagajni trebaju kupiti profil za besplatna putovanja po cijeni od 2,65 eura koji će vrijediti do kraja 2024. godine, navodi HŽPP te ističe:

"Novi korisnici besplatnog prijevoza trebaju popuniti zahtjev za izradu pametne kartice koji mogu preuzeti na blagajni ili ovdje. Zahtjev i potrebnu dokumentaciju o mirovini i/ili godinama starosti trebaju predati na blagajni ili putem e-maila besplatno.umirovljenici@hzpp.hr. Pametna kartica izrađuje se u roku od 7 dana od predaje zahtjeva i podiže se na blagajni na kojoj je predan zahtjev. U slučaju da zahtjev šalju e-mailom, korisnici trebaju poslati i potvrdu uplate u iznosu od 2,65 eura na IBAN HR9523400091510252920 nakon čega će biti obaviješteni o mjestu preuzimanja pametne kartice".

VEZANI ČLANCI:

Realizacija ovog pilot-projekta, kako se dodaje, ima i socijalnu komponentu. Naime, Hrvatske željeznice napominju kako će se njegovim provođenjem olakšati financijska situacija umirovljenika i osoba starijih od 65 godina.

Blok umirovljenici zajedno (BUZ) reagirao je na ovu promjenu te izrazio svoje nezadovoljstvo.

"Vlada je za ovaj pilot projekt izdvojila čak dva milijuna eura, odnosno manje od dva eura po svakom od 1,24 milijuna umirovljenika. Izdašno, zar ne? I tako ok je sva medijska pozornost na nekoliko desetka tisuća umirovljenika koji će se 'besplatno' vozati vlakom istovremeno će njih više od milijun za osiguranje svog vozila već u ovoj godini morati izdvojiti 15 – 30% više no do sada. Dakle ako su do sada plaćali osiguranje vozila 200 eura sada će to biti 250 eura. Dakle još jednom imamo serviran isti modus operandi, Vlada 'daje' za nekoliko desetaka tisuća sitniš, ovaj puta 'čak' dva eura, a u isto vrijeme deseterostruko većem broju umirovljenika kroz povećanje osiguranja vozila uzima 30 – 50 eura", naveo je BUZ.

Govoreći o prijevozu vlakom, BUZ ističe kako je to "samo još jedan u nizu velikodušnih 'poklona' Vlade najugroženijoj skupini, odnosno umirovljenicima, koji bi sada po nečijoj genijalnoj zamisli trebali masovno koristiti navedenu blagodat".

"Ipak, da ne budemo baš do kraja cinični moramo spomenuti da će umjesto do sada desetak tisuća umirovljenika vlak ubuduće 'besplatno' koristi njih nekoliko desetaka tisuća, kažu 50 – 70 tisuća. Mnogi, možda i većina onih kojima vožnja vlakom odgovara su ga i do sada koristili za npr. odlazak na more u svoju vikendicu ili apartmane, ili obrnuto odnosno sa juga do neke destinacije unutar Hrvatske. Oni koji ni do sada nisu imali novac za vožnju vlakom sasvim sigurno nemaju ni vikendicu ni apartmane pa im ovaj dar Vlade neće ni koristiti", ističe se te nastavlja:

"Što će uopće umirovljeniku besplatna vožnja vlakom ako u svom novčaniku nema prebijeni cent ili euro za kavu ili sendvič kada dođe na odredište?? Misli li stvarno netko da će se umirovljenici sada odjednom samo radi toga što je besplatno vozikati tamo - vamo Lijepom našom". Kako Blok umirovljenici zajedno zaključuje, bilo bi puno efikasnije da se umirovljenicima omogući pristojna mirovina.