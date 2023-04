Kriminalni put Josipa Keruma: Slupao Ferrari s 19, pa prevozio drogu i skupljao i švercao oružje

USKOK je podigao optužnicu zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja te nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari u sastavu zločinačkog udruženja protiv sedmorice među kojima je i nećak Željka Keruma, Josip Kerum.

Josipu ovo nije prvi posjet sudu. Prije 13 godina, 2010. kada je njegov ujak bio gradonačelnik Splita, kao 19-godišnjak je na autocesti kod Šestanovca slupao skupocjeni Ferrari F430 Spider od 490 konjskih snaga. Tada je prijavljen po nekoliko točki - zbog prekoračenja brzine, jer mu je izmjereno 0.09 promila alkohola u krvi, te jer kao mladi vozač nije smio upravljati autom snažnijim od 100 konjskih snaga, piše 24sata.

- Učinilo mi se kao da je nešto izletjelo pred automobil. Ne znam što je bilo, možda neka životinja. Jednostavno sam refleksno reagirao, okrenuo upravljač i tako izgubio kontrolu nad automobilom. Ni sam ne znam koje su mi se misli vrtjele po glavi dok sam se vrtio na cesti. Čim je automobil stao, izletio sam i počeo mahati, upozoravao ostale vozače da uspore, da se ne bi dogodilo veće zlo - izjavio je Josip Kerum tad za Večernji list, tvrdeći da je vozio 150 km/h.

Ferrari je, kako je kasnije otkriveno, kupljen na braniteljsku povlasticu drugog gradonačelnikovog nećaka Jakova Keruma, nekadašnjeg direktora prodajnog centra Joker.

Sedam godina kasnije ponovno se našao pred sudom kada je u Sesvetama zatečen za volanom Audija A6 u kojemu je prevozio 15 kilograma marihuane. - Smatram se krivim za sve što mi se stavlja na teret i sve priznajem. Molim sud za razumijevanje jer mi je ovo prvi put da se susrećem s nečim ovakvim, ne pripadam tom svijetu. Drogu sam pristao prevesti za prijatelja koji je bio uz mene kad mi je bilo najteže, kad sam dotaknuo emotivno i depresivno dno nakon što mi se majka ubila. Bio mi je više od prijatelja, više od brata i jednostavno ga nisam mogao odbiti. On se bojao to učiniti jer je mislio da ga prati policija, a ja u tom trenutku nisam razmišljao o posljedicama. Sve to bio je veliki preokret u mojem životu i iskreno se kajem - rekao je tom prilikom.

Općinski kazneni sud u Zagrebu osudio ga je nepravomoćno na godinu dana zatvora, no njegovo sljedeće pojavljivanje pred sudom nije trebalo dugo čekati.

Dvije godine kasnije u njegovom apartmanu na Čiovu pronađen je arsenal oružja među kojim 11 strojnica, puškomitraljeza i automatskih pušaka, dvije poluautomatske puške 10 pištolja, dva revolvera. Uz to, imao je zračni i plinski pištolj, bajunet, 71 spremnik, tri prigušivača, sedam doboša, 34 uloška za streljivo, 13.297 komada puščanog i pištoljskog streljiva, topnički projektil te dvije improvizirane eksplozivne naprave s mobitelima Samsung kao upaljačima. Među oružjem su i klasici poput strojnica Thompson M1 A1, Špagin PPSh-41, Heckler & Koch MP5 SD te pištolja Walther PPK.

Josip je priznao držanje oružja koje je nazvao hobijem koji je naslijedio od djeda partizana. Oružje je smatrao kolekcionarskim predmetima istaknuvši da je većina iz Drugog svjetskog rata te da nije uporabljivo, no to je demantirao balistički nalaz koji je utvrdio da je svo oružje osim tri predmeta u ispravnom stanju. Josip je tvrdio da nikada nije ispalio metak te da nije bio svjestan da se zbog takvih stvari može završiti u zatvoru.

Sud u Splitu tada ga je osudio na godinu dana zatvora, no sud u Bjelovaru prihvatio je njegovu žalbu i osudio ga na uvjetnu kaznu s rokom kušnje od tri godine. To su opravdali činjenicom što nije nastupila nikakva šteta za društvenu zajednicu i jer se bavio skupljanjem oružja samo kao kolekcionar.

Međutim, Josip Kerum će se opet naći pred sudom u gore navedenom slučaju jer se tereti za krijumčarenje oružja.