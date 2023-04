Splitske ulice noću preuzimaju 'divlji' taksisti: 'To su kriminalci! Prodaju i kokain'

Nedavno je Slobodna Dalmacija objavila da se društvenim mrežama proširila fotografija poruke u kojoj je navodno jedna studentica Medicinskog fakulteta u Splitu imala vrlo neugodno iskustvo s nepoznatim vozačem bijelog automobila koji ju je, pokupio ispred noćnog kluba oko jedan sat iza ponoći. Kako stoji u toj objavljenoj poruci, umjesto na njenu adresu vozač joj je, prethodno otkazavši vožnju preko aplikacije, kazao da će je odbaciti kući, no odvezao ju je prema Institutu na Marjanu. Šokirana djevojka je, kako stoji u toj poruci, u jednom trenutku iskočila iz automobila, a u tom trenutku su srećom naišli neki momci koji su joj pomogli. Od pretrpljenog straha i šoka nije ništa prijavila policiji nego je tek nakon par dana sve priznala svom ocu. Slobodna Dalmacija je, tragom te poruke, stupila u kontakt s jednom drugom djevojkom koja je imala gotovo identično iskustvo. Splitska policija započela je istragu cijelog slučaja. Taksisti Gradskog taksija Split, granskog udruženja koje u Splitu djeluje s najduljom tradicijom za Slobodnu su komentirali cijeli slučaj. Navodima dviju djevojaka koje svoja iskustva s taksijem naručenim preko aplikacije ipak nisu prijavile policiji, taksisti pristupaju bez bilo kakve primjese humora, uvjereni da je takvo što doista moguće.

U noćnoj smjeni, kažu obrtnici taksisti iz udruženja, cirkus i anarhija, ali i prava kriminalna strana tobožnjeg taksiranja započinje poslije 22 sata, pa do zore. Tada svakojaki samoproglašeni taksisti, ne samo da rade na crno i ubiru profit kao nelojalna konkurencija, nego usput prodaju i drogu te servisiraju eskort-aranžmane.

Slobodna Dalmacija kaže da im je identitet njihovih sugovornika poznat, ali ih neće navoditi jer su zamoljeni za diskreciju iz sigurnosnih razloga. Ono o čemu govore javna je tajna među njihovim kolegama i spada u sferu ozbiljnih kriminalnih radnji, pa se boje odmazde "taksista" iz noćne šihte.

- Trebate doći ovdje između tri i četiri ujutro, odglumite putnicu koja traži prijevoz ili malo droge, i sve će vam biti jasno - kažu. Oni odbijaju raditi noć već neko vrijeme, a aplikacije drže plodnim tlom za svakojaki "kukolj" u svom žitu.

- Čujte, ljudi koji rade za te aplikacije ne prolaze rigorozne kontrole kao mi, ni zdravstvene, ni psihološke, pa ni - pravosudne. Uvjet za rad tamo je vozačka dozvola i potvrda da trenutno nema protiv njih pravosudnog procesa. Napominjem, nitko ne gleda njihovu prošlost, zdravlje - kazao je jedan od sugovornika.

Njihovi kolege sa stajališta preko puta Lučke kapetanije kažu da im je žao što "divlji" taksisti bacaju ljagu na njihovu profesiju od koje pošteno žive. Oni su samoorganizirani u smislu koordinacije rada i smjenskog djelovanja te lojalni po pitanju cijena - u sezoni svi voze na, primjerice, aerodrom iz centra Splita za 40 do 50 eura. Nitko ne traži više, a oni koji "deru" nisu dio njihova udruženja i nisu dobrodošli.

- Gledajte, mi se svi poznajemo među sobom, a ovaj posao radimo desetljećima. Teško nam je povjerovat da se ne može ući u trag tom koji zloupotrebljava aplikaciju da bi vrebao ženske. Ako policija provede istragu, odmah će ga uhvatiti. Ali tko će stavit soli na rep svim drugim kriminalcima - govori jedan od taksista kod Lučke kapetanije.

Kažu da oni "divlji" rade najviše ispred klubova, noću, ali i da vole postaju preko puta ulaza u Dioklecijanove podrume (na rivi) te u Trajektnoj luci. - Toliko su bahati da uopće ne primaju kraće relacije, šalju ih nama. A aerodrom naplaćuju po sto eura - kažu taksisti, kojih u udruženju ima 260. - A u Splitu ima priko 2000 dozvola za taksiranje - dopunjava drugi. - A tek onih bez ikakve dozvole! - ubacuje se treći.

- Onih koji na e-bayu kupe za deset dolara natpis "taxy" i samo ga nakelje na krov. Eto, i to je cijena liberalizacije taksi-tržišta; da ti se ubacuju svakakve aplikacije, ali i oni koji nisu niti dio Bolta, Ubera... Ničega. To su ulični kriminalci. Ovo je ulični posao i mi to sve znamo. Ali nama piše u vozačkoj knjižici stavka "taksi-prijevoz". To vam čini razliku između profesionalca i onoga koji lovi u mutnom - dodaju. Problem je što ti "na crno" prodaju kokain, kaže jedan od taksista.

- Svi mi imamo svakojakih upita, ali mi vozimo, plaćamo porez, imamo ujednačenu cijenu i ne dilamo. Prostitutke vozimo, to da; nije na meni da ikoga legitimiran, ali vozam ih, pogotovo u sezoni, svaki dan, noću i danju. Dobro, noć radim rijetko, ali rastegnem posao uvijek do nekih 23 sata. Ali drogu, to mi ne dilamo, a ovi što rade noću na crno izvade ispod sica kokain, novinarko moja, lipo sičen na grame, jedan gram je prije bija hiljadu kuna, sad je 150 eura. I znate što još: plate preko POS aparata, gram eura bude zabilježen ka cijena vožnje jer svaki vozač ima pravo odrediti sam svoju cijenu. To je zato što klijent ostane bez para - kaže, uz odobravanje ostalih, taksist kojega smo zatekli kod Lučke kapetanije.

Vozači taksija kažu i da je najtraženija droga u noćnim taksijima kokain. - Sigurno ima i onih na tableturinama, na speedu, ali to je verzija za siromašne. Speed se ne isplati dilati. Strancima kao kupcima interesantan je jedino kokain, a i taksistima dilerima jer drži cijenu - navode sugovornici.

